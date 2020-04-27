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Роналдиньо: То, что документы оказались фальшивыми, для нас стало полным сюрпризом

Южная Америка
(1 голосов)

Бразилец шокирован происходящим

Роналдиньо: То, что документы оказались фальшивыми, для нас стало полным сюрпризом
Новина українською

Бывший форвард "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал об аресте в Парагвае.

Напомним, что 40-летний бразилец был задержан в марте по подозрению в подделке документов. Более 30 дней он провел в тюрьме, после чего его перевели под домашний арест.

"То, что документы оказались фальшивыми, для нас стало полным сюрпризом. С самого начала мы хотели сотрудничать с властями, чтобы во всем разобраться.

С первого же дня мы сообщаем и предоставляем все данные, которые требуют власти.

Когда нас отправили в камеру, это был серьезный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию.

Всю свою жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом", – сказал Роналдиньо.

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В статье: Роналдиньо
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