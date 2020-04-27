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Аргентинский чемпионат будет завершен досрочно

Южная Америка
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COVID-19 продолжает бить по футболу

Аргентинский чемпионат будет завершен досрочно
UA-Футбол
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Аргентинский чемпионат будет досрочно завершен из-за коронавирус. Об этом заявил президент федерации футбола Клаудио Тапия.

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"Все соревнования закончены, завтра об этом будет объявлено официально. Сегодня мы договорились в телефоном режиме о таком решении.

Мы вернемся на поле только тогда, когда органы здравоохранения дадут нам зеленый свет. Мы будем играть, только когда придет время ​​​​​​", - приводит слова Тапия TNT Sports.

Пока неизвестно, как определятся команды, которые пройдут в кубок Либертадорес. На момент остановки первое место занимает "Бока Хуниорс", на один очко отстает "Ривер Плейт".

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В статье: Аргентина Клаудио Тапия коронавирус
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