Аргентинский чемпионат будет завершен досрочно
COVID-19 продолжает бить по футболу
Аргентинский чемпионат будет досрочно завершен из-за коронавирус. Об этом заявил президент федерации футбола Клаудио Тапия.
"Все соревнования закончены, завтра об этом будет объявлено официально. Сегодня мы договорились в телефоном режиме о таком решении.
Мы вернемся на поле только тогда, когда органы здравоохранения дадут нам зеленый свет. Мы будем играть, только когда придет время ", - приводит слова Тапия TNT Sports.
Пока неизвестно, как определятся команды, которые пройдут в кубок Либертадорес. На момент остановки первое место занимает "Бока Хуниорс", на один очко отстает "Ривер Плейт".
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