Президент Бразилии – о желании возобновить сезон: У игроков с коронавирусом мало шансов умереть
У лидера южноамериканской страны крайне неординарная позиция
Президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире Radio Guaiba выступил за скорейший старт чемпионата своей страны, который из-за пандемии был перенесен на май.
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Отметим, что из-за коронавирусно инфекции в Бразилии зафиксировано более 5 тысяч летальных исходов. Пик заболевания ожидается в течение двух недель.
"Многие в футболе выступают за возобновление сезона, потому что безработица уже стучится и в двери клубов. У игроков с коронавирусом мало шансов умереть – благодаря их физическим данным, они же спортсмены. Не мне принимать решение о возобновлении, но мы можем помочь".
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Источник:The Guardian
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Виктор 2209 (Мехико)
01.05.2020 в 10:47
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