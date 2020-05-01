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Президент Бразилии – о желании возобновить сезон: У игроков с коронавирусом мало шансов умереть

Южная Америка
(1 голосов)

У лидера южноамериканской страны крайне неординарная позиция

Президент Бразилии – о желании возобновить сезон: У игроков с коронавирусом мало шансов умереть
Новина українською

Президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире Radio Guaiba выступил за скорейший старт чемпионата своей страны, который из-за пандемии был перенесен на май.

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Отметим, что из-за коронавирусно инфекции в Бразилии зафиксировано более 5 тысяч летальных исходов. Пик заболевания ожидается в течение двух недель.

"Многие в футболе выступают за возобновление сезона, потому что безработица уже стучится и в двери клубов. У игроков с коронавирусом мало шансов умереть – благодаря их физическим данным, они же спортсмены. Не мне принимать решение о возобновлении, но мы можем помочь".

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В статье: Бразилия чемпионат Бразилии коронавирус Жаир Болсонару
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (1)
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Виктор 2209 (Мехико)
01.05.2020 в 10:47
Хорошо сказано)
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