Президент Бразилии – о желании возобновить сезон: У игроков с коронавирусом мало шансов умереть

Президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире Radio Guaiba выступил за скорейший старт чемпионата своей страны, который из-за пандемии был перенесен на май.

Отметим, что из-за коронавирусно инфекции в Бразилии зафиксировано более 5 тысяч летальных исходов. Пик заболевания ожидается в течение двух недель.