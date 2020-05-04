Экс-капитан сборной Аргентины: Марадона – это чистое искусство, а Месси – Спиди Гонсалес

Бывший капитан национальной сборной Аргентины Роберто Айяла сравнил двух лучших игроков в истории страны – Лионеля Месси и Диего Марадону. Цитирует Роберто Marca.

"Они разные. Марадона – это чистое искусство. Месси – это Спиди Гонсалес, который не позволяет мячу ускользнуть. Лео держит снаряд в двух сантиметрах от ноги. Как у него это получается?"

"Я поиграл и с тем, и с другим. С Диего я делал первые шаги в футболе. Это два зверя. Когда Лео уйдет из футбола, о нем тоже будут вспоминать. Не знаю, так ли, как Марадону, но это не имеет значения".

Спиди Гонсалес – персонаж анимационного сериала Looney Tunes, "самая быстрая мышь во всей Мексике". Марадона в 1986 году привел сборную Аргентины к победе на ЧМ. Лучшее достижение Месси в главной команде – выход в финал ЧМ-2014. На счету Айялы 115 матчей в составе Аргентины.