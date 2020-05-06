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Алвесу – 37 лет. УЕФА на примере матчей с Динамо и Шахтером вспомнил, насколько Дани крутой

Южная Америка
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Алвесу – 37 лет. УЕФА на примере матчей с Динамо и Шахтером вспомнил, насколько Дани крутой
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Дани Алвес – бразильский футболист, защитник "Сан-Паулу". Считается одним из лучших защитников мира за всю историю, он выиграл за карьеру 40 титулов, является самым титулованным футболистом в истории. Сегодня, 6 мая, он отмечает свое 37-летие.

Воспитанник бразильского клуба "Баия", за который дебютировал в 2001 году. Через год перешел в испанскую "Севилью", с которой за 6 сезонов выиграл 2 Кубка УЕФА (2005/06, 2006/07), Кубок (2006/07) и Суперкубок Испании (2007), а также Суперкубок УЕФА (2006).

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Летом 2008 года стал игроком "Барселоны", заключив с каталонским грандом пятилетний контракт. В первый же сезон с новой командой сделал "золотой xет-трик", выиграв чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Всего же за 8 сезонов в составе каталонцев Алвес завоевал 23 трофея. После периода в Испании, Дани успел поиграть за "Ювентус" и "ПСЖ", после чего присоединился к "Сан-Паулу".

Он до сих пор вызывается в сборную Бразилии. В составе "пентакампеонов" выиграл Кубок Америки (2007, 2019) и Кубок конфедераций (2009, 2013).

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В статье: Дани Алвес Дани Алвеш
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