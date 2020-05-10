Лучше Марадоны. Наибольший романтик футбола, который играл сам для себя

В Росарио местные утверждают, что их город дал миру лучшего футболиста, которого все знают (речь, конечно, о Лионеле Месси), и лучшего футболиста, которого знают только избранные. Второй - это полузащитник Томас Фелипе "Эль Тринче" Карлович. Герой низовых дивизионов, человек, странным образом родившийся в Аргентине, хотя имела совершенно не аргентинский характер, и просто странное мировоззрение.

За последние десять дней я дважды встретил статьи о Карловиче, которого далеко не все футбольные фаны знают на родине. Подумал, что это круто - карантин дает возможность вспомнить. А многим узнать о теневых героях. К сожалению, вскоре я встретил фамилию Карловича в новостях. Сначала о том, что экс-футболист впал в кому после нападения грабителей. Затем сообщили о его смерти. 74-летнего деда убили в городе, в который он был влюблен, из-за велосипеда, который и стал единственной добычей преступников. Росарио - уверенно второй за криминальностью город после Буэнос-Айреса.

"Мяч словно сам шел к Карловичу. Словно это был умный мяч, который любил яркие трюки и потому искал "Эль Тринче"".

Сезар Луис Менотти, тренер сборной чемпиона мира 1978 года

В рассказах о тайном герое аргентинского футбола приходится верить на слово, тем кто видел его. Не существует ни одной видеозаписи игры Карловича, нет даже записей радиорепортажей. Только фото, или интервью его бывших оппонентов, тренеров, болельщиков и самого "Эль Тринче" уже в то время, когда он завершил выступления.

Поэтому эта история акт веры. Веришь во все, что говорят о Томасе Фелипе, или нет.

Что такое футбол Карловича легко объяснить на примере известной истории о нем. Сборная Аргентины готовилась к чемпионату мира и должна была провести в Росарио контрольный матч. Игра проходила на начальном этапе подготовки, поэтому серьезных соперников не приглашали, а попросили тренеров местных клубов "Ньюэллс Олд Бойз" и "Росарио Сентрал" Хуана Карлоса Монтеса и Карлоса Тимотео Григола сделать команду из своих подчиненных. Те же в свою очередь предложили присоединиться на один матч к этой "сборной Росарио" Карловичу, он хоть и играл тогда в Кордобе, но приехал в родной город.

Матч состоялся 17 апреля. Главным на поле у ​​соперников сборной был "Эль Тринче", который вел игру и порой просто не расставался с мячом. Это было шоу удивительного футболиста, которому очень удачно помогали партнеры. "Алби-Селесте" проиграла первый тайм 0:2 и ее руководитель Владислао Кап попросил своих росарийських коллег как-то уменьшить дисбаланс сил на поле. Те заменили Карловича на Хосе Орландо Берту. В итоге Аргентина проиграла 1:3. Кап пригласил из состояния соперников по спаррингу в сборную Марио Кемпеса, а Томаса Фелипе нет. Тренеру была нужна "немецкая" игра на полях Германии. Упомянутый товарищеский матч называют "День, когда "Эль Тринче" выплясывал Аргентину". Выплясывал в смысле переиграл. Термин происходит от выражения "заставить танцевать", это когда игроки бросаются, чтобы забрать мяч у соперника, а тот финтами и трюками заставляет их пролетать мимо и выставляет на посмешище.

"Я был поражен, увидев Карловича, у меня незабываемые воспоминания о нем. Он имел изящество и мастерство".

Хосе Нестор Пекерман, экс-тренер сборной Аргентины, трижды приводил команду к победе на молодежных чемпионатах мира

Так что наш аргентинский герой хорватского происхождения был тотальным индивидуалистом. Он и сам не отрицал, что отдать мяч партнеру было для него неприятным и редким решением.

Именно поэтому он сыграл лишь два с половиной сезона в главном дивизионе, преимущественно выступал во втором, а выигрывал чемпионат лишь в третьем.

Изменить его было невозможно. Ноль амбиций, равное отношение к победам и поражениям. Карлович не стремился больших денег, не мечтал о трофеях. Играл или дурачился для собственного удовольствия. Понятно, что такой типаж является кошмаром для тренеров, его невозможно соединить с топовыми игроками, особенно лидерами.

Однако, чтобы быть таким вот солистом, нужно было обладать невероятной техникой. В дополнение к этому у Карловича была солидная фигура, крепкие ноги, поэтому толкать и бить его было трудно.

Любимым трюком "Эль Тринче" было пробросить мяч между ногами соперника, сразу развернуться и повторить трюк. Как-то за это судья удалил его с поля, но вынужден был вернуть под давлением публики.

"Это стало символом романтического футбола, которого больше не существует".

Хорхе Вальдано, чемпион мира 1986 года

Однажды уже 33 летний ветеран Карлович устроил очередной спектакль и поиздевался над Фабио Каппелло и Франко Барези. Томаса Фелипе скромный клуб главного дивизиона пригласил сыграть в товарищеском матче против самого "Милана", который проводил турне по Южной Америке. Карлович вышел во втором тайме и сделал все для победы аргентинцев, а еще прокидывал "тоннели" и другим способом обыгрывал итальянцев. Его команда победила 3:2. Сам же герой прокомментировал свою игру скромно: "На таком качественном поле легко исполнять трюки".

Карлович всегда был несколько нелюдим. Он не любил больших компаний, много шума, круг его общения было весьма ограниченным. Да что там говорить, он даже переодевался отдельно, хотя бы в складских помещениях.

Если Кап не рисковал, то Сезар Луис Менотти был романтиком и адептом атаки. 1976, во время подготовки к домашнему чемпионату мира, он пригласил "Эль Тринче" на сборы, а тот ... не приехал.

"Он сказал, что рыбачил на острове, и вдруг усилилось течение, поднялась вода, поэтому он опоздал на последний автобус в Буэнос-Айрес", - прокомментировал тренер. "Я не помню, чтобы меня вызвали, но если Менотти сказал такое, тогда, возможно", - говорил о тех событиях сам Карлович.

Он очень не любил тренироваться, только играть с мячом. А вот серьезным гулякой "Эль Тринче" не был, тем более выступал до 40.

Еще одна из тех страниц истории Карловича в разделе "Что могло быть, но не случилось", это отъезд. Предложений было совсем мало на протяжении карьеры, но однажды случились два. Первое из Франции, от которого хавбек отказался, когда ему предложили выступать за "Космос" из Нью-Йорка. Выступать вместе с Пеле! Все сорвалось из-за Короля футбола. Тот не знал Карловича и расспросил аргентинцев о нем. Информация ему не понравилась и Пеле настоял на отказе от услуг "Эль Тринче".

После завершения выступлений он работал каменщиком. Пережил тяжелую операцию, когда ему вставили железные крепления в правое бедро, ведь бывший футболист рисковал стать инвалидом.

Сейчас немало молодых аргентинцев узнали о Карловиче из-за его смерти. Они не знали, что Менотти, Бьелса, Вальдано, Пекерман говорят о неизвестном герое, как о гении, Марадона же в очередной раз повторил, что "Эль Тринче" играл лучше него.