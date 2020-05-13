Бразильская самба. Лучшие голы недели в FIFA 20
Шедевры в исполнении виртуальных Неймара, Роналдиньо и Погба
Во время всеобщего футбольного карантина, жизнь кипит в виртуальной реальности.
Вашему вниманию подборка голов недели в футбольном симуляторе от EA Sports - FIFA 20. Лучшие голы в исполнении бразильских звезд: Марсело, Неймара и Роналдиньо. А также мячи Санчо, Погба и Бруну Фернандеша.
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