Энциклопедия футбола. Нилтон Сантос - лучший левый латераль, ставший покровителем Гарринчи

16 мая 1925 на Острове Губернатора, самом большом острове в пределах Рио-де-Жанейро, родился Нилтон Сантос. Традиционно это место достаточно спокойное, там проживают представители среднего класса. Однако есть и одна фавела, именно вблизи нее в рыбацком поселке и жил Нилтон. Ему суждено было стать живой летописью бразильского футбола.

Кроме истории "Черного Бриллианта" Леонидаса и мифологического бомбардира Фриденрайха, бразильский футбол известен широкой публике с 1950 года, с "Маракансо", а дальше уже времен Пеле и побед на чемпионатах мира. Вот все это и было в жизни Нилтон Сантоса, за что его прозвали "Энциклопедией футбола". Он символизирует целый ряд больших изменений в игре, победы, древнюю верность одному клубу, а еще он первый выдающийся латераль мирового футбола, некоторые считают, что лучший крайний защитник всех времен.

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В 12 лет Нилтона взяли в команду "Flecheiras". Футбольный талант парня был слишком очевидным, но сам он решил, что зарабатывать этим не получится, потому в 18 пошел в армию. Служил в авиационной части, сам не летал. Потому что не имел соответствующего образования, обслуживал самолеты. Офицеры, а это все были выходцы из более солидных социальных слоев, его единственного брали играть в футбол к себе. В 22 года Нилтон демобилизовался и таки решился испытать вкус настоящего футбола - пришел в "Ботафого", клуб своей жизни. 17 лет играл, подписывал иногда пустые бланки контракта, ссорился с директорами, но никогда не представлял себя в другой команде.

Сначала он уже взрослый дядя попал в молодежную команду, ведь годы в армии не дали нужного уровня подготовки. С 1948 Сантос уже играл в главной команде. Ему повезло со временем – в Бразилии как раз дозрело первое выдающееся поколение футболистов с Бауэром, Данило Алвимом, Жаиром, Зизиньо, Адемиром. А еще в "селесао" впервые появился действительно солидный тренер Флавио Коста.

17 апреля 1949 тот, кто еще два года назад служил на аэродроме, вышел в форме сборной Бразилии. В товарищеском матче Нилтон заменил капитана Аугусто во время матча с Колумбией на домашнем чемпионате Южной Америки. Тот турнир был генеральной репетицией перед домашним чемпионатом мира. Победа Бразилии на чемпионате была феерической, команда забивала около шести голов в среднем за матч - именно ту команду, а вовсе не сборную 1958 года, следует считать носителем лозунга "вы забьете нам сколько сможете, мы сколько захотим".

Во время подготовки к Мундиалю 1950 Нилтон уже стал основным, однако в заключительном спарринг-матче защитник получил травму и был заменен на Аугусто, который будет капитаном в течение чемпионата мира. Вроде, это была горькая участь Нилтон, на самом деле улыбка Фортуны. Он пропустил турнир, стал "проклятым" для Бразилии, поражение в последнем матче от Уругвая не дало долгожданного титула. Никто из игроков того золотого поколения в дальнейшем не имел успехов в национальной команде. Тот же тренер Флавио Коста считался главным претендентом на пост главы "селесао" 1958-го года. Его конкуренты Флейтас Солич и Бела Гуттманн - иностранцы, что для тщеславных бразилов было неприемлемым фактором. Но Косту признали "нефартовым", предрассудки перевесили логику и именно поэтому вдруг возникла кандидатура доброго Висенте Феола, который и поведет команду к мировому успеху.

А Нилтон Сантос проклятие "Маракансо" обошел. В 1958-м ему было уже 33 года, тогда это считалось солидным возрастом. Интересно, что Феола сначала устранил футболиста из основы, где он был уже чуть меньше десятилетия. Менялась схема игры. В самой Бразилии по системе 4-2-4 играл только "Сан Пауло", еще пару клубов пытались немного копировать такую ​​манеру. А вот в сборной в 1958-м сразу было введено новое построение. Для новой игры взяли молодого Ореко, но Нилтон уверенно выиграл у него конкуренцию и уже ветеран идеально вписался в совершенно новую роль чистого латераля. Более того, со временем всех "бровочников" будут мерить по нему. Судьба решила испытать его еще раз и перед чемпионатом мира он получил повреждения в игре с "Интернасиональ". За неделю с перелетом и акклиматизацией игрок успел восстановиться, поэтому стал частью легенды под названием "команда 1958".

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В ней Нилтон был крупнейшим авторитетом. Беллини и Загалло тоже повлияли на коллектив, их уважали. Очень ценили мнение плеймейкера Диди, но Нилтон был последней инстанцией, его уважали, даже боялись, а еще он был наиболее солидным в разговорах с руководством. Поэтому именно Нилтон провел в основу Пеле и Гарринчу. Первый уже совсем юным стал большой звездой, но травмировал колено перед чемпионатом, второй же умел достать всех руководителей своими загулами.

Нилтон Сантос, Гарринча, Диди и Загало

Кстати, без Нилтона Сантоса о гении Гарринчи мы могли бы и не узнать. Все знают каким он был идиотом по жизни. Алкоголь, женщины и футбол были всем миром для Мане. Этим трем вещам, ну еще и немного танцам, он отдавал всего себя. А еще умственно он отличался в худшую сторону даже на фоне далеко не интеллектуалов футболистов.

Нилтон не обиделся, когда Мане три раза в пробной тренировке в "Ботафого" пробросил мяч у него между ногами. Более того, защитник настоял на подписании гения. "Если он уедет отсюда, то я не буду спать спокойно. Если останется, то не будут спокойно спать защитники всех наших конкурентов". Так же он опекал Гарринчу в сборной, и, кажется, Мане мог слушать только его. Всем ранее упомянутым своим трем постулатам жизни крайний форвард отдавал все силы - на поле, в постели и с рюмкой он выкладывался на полную. Нилтон понимал, что парня не изменить, поэтому только хвалил его после удачных игр и утешал после провальных, а Гарринча воспринимал его слова. Мане же был типичным индейцем, человеком, который никогда не верит людям иного происхождения, а вот Нилтону он верил.

Бразилия 1958. Нилтон стоит третий справа

Карьера Сантоса, рядом с которым играл почти все годы в сборной другой Сантос, Джалма, сложилась прекрасно. В истории "Ботафого" он даже выше ценится за Гарринчу. В сборной он не был капитаном на чемпионатах мира, все потому, что его авторитета иногда просто боялись, хотя им он не злоупотреблял.

О футбольном прошлом Нилтон вспоминал следующее: "В начале я был сильно загулял. Представьте, я жил в грязном поселке без электричества и затем поселился напротив Копакабаны, везде веселые бары и дорогие рестораны в Рио. В них тебя приветствуют, провозглашают тосты в твою честь. И посмотрев на некоторых футболистов, которые пустились берега и потеряли деньги, я с ужасом вспомнил, что когда-то чтобы поесть мне надо было поймать рыбу. Не поймал, сиди голодный. У меня никогда не было богатства, поэтому я ценю комфорт и всегда об этом говорю мальчишкам, которых тренирую".

Нилтон прожил 88 лет, до последних дней возился с юными футболистами из бедных районов. В его честь назван стадион в Рио-де-Жанейро, где играет "Ботафого".

2013-й год забрал его и еще двух звезд легендарной "селесао" Джалму Сантоса и вратаря Жилмара. Некоторые считают, что именно это стало проклятием сборной на домашнем чемпионате мира 2014, куда же в Бразилии без предрассудков.