Репортеры били Табареса, а вратарь искалечил фотокора. Как Коло Коло победил Бока Хуниорс

Представьте себе забитый до отказа стадион. Очень эмоциональная южная публика. Настроение у нее радикальнее чем у Олега Ляшко в несколько раз. Но не она создает скандал гипертрофированного уровня, нет. Никто от болельщиков не пострадал. Они даже не прорвались на поле. Если что-то и бросали с трибун, то это не было важным фактором события, никто этого и не вспомнит. Также игроки двух команд участниц матча не били друг друга, разве что по ногам, но и то не было слишком, на уровне обычного матча. А вот журналисты, телерепортеры, полицейские, игроки одного из клубов и даже собаки приняли участие в большой бойне.

Это история о полуфинале Копа Либертадорес 1991 между "Коло Коло" и "Бокой Хуниорс", который состоялся в Сантьяго 22 мая.

Бой Макул, так зовут это событие в летописях американского футбола. Поединок, который открыл чилийскому чемпиону путь к победе в турнире, единой и по сей день для представителей его страны.

Первый матч в Буэнос-Айресе был умеренно скандальным как для нашего времени, а тогда он и воспринимался как нечто понятное, очевидное. Гостям устроили коридор "приветствие", это когда автобус останавливается везде и его забрасывают камнями и другим хламом. Затем на легендарной "Бомбонере" в гостевой раздевалке исчезает вода, когда же ее пустили, то заработали краны только с холодной. Обычные шалости тогдашнего футбола. Сам матч был очень строгим с обеих сторон. Типичный поединок воли, а не разума, хотя классных исполнителей у обоих соперников хватало. Посмотрев на составы команд с позиции сегодняшнего дня, более солидным выглядит перечень имен в "Бока". Тот же Батистута, Латорре, Грациани. А тренировал "генуэзцев" уже тогда солидный уругваец Оскар Вашингтон Табарес.

И все же аргентинцы не были абсолютными фаворитами противостояния. Более того, шансы считались примерно равными. "Коло Коло" тогда шел не огромном подъеме, уничтожал все на своем пути, а за "Бока Хуниорс" были опыт, титулы и имена определенных исполнителей.

Первый матч она и выиграла 1:0.

Так что впереди был ответный поединок. Отношения между чилийцами и аргентинцами в футболе всегда были проблемными, типичная ситуация для соседей. Вдохновленные невероятным куражом команды и просто качественной игрой, чилийские фанаты ждали мести. Живя в то время именно в Сантьяго, я просто чувствовал энергетику настроений. Какого-то трэша стоило ожидать априори, потому что это был не матч, а ожидания "Большого реванша".

В тоннеле, который вел на поле "Боку" встретили надписи о невероятности их соперника и о том, что победа не является всем, она превыше всего.

Основы большого скандала были заложены.

Матч пошел по сценарию "Коло Коло", который с помощью трибун атаковал неистово. Против мастерства соперников работал тогда еще никем кроме команды Мирко Йозича не использованный в Южной Америке даймонд. Полузащита хозяев рвала шаблоны, а наличие фальшивого форварда добавляла неожиданности.

На 64-й минуте аргентинец из "Коло Коло" Рубен Мартинес забил после идеального паса с фланга от соотечественника Бартиччотто. А за две минуты уже сам Марсело Пабло Бартиччотто, который впоследствии получит чилийское гражданство, отличился после флангового забега Мендосы и паса "Утки" Янеса. "Бока Хуниорс" после этого сыграла лучший период в том матче и Диего "Гамбета" Латорре забил гол за гостей с прекрасного паса Батистуты.

Но вечер не принадлежал гостям. Рубен Мартинес забил гол после передачи того же Янеса.

Вот тогда и началось. Фотокоры выбежали из-за ворот и начали снимать измученного голкипера Карлоса Фернандо "Обезьяну" Монтойя. Тот взбесился и набросился на одного из них. Кипер повалил нарушителя и бил его ногами в лицо, ему помогал резервист-ветеран Энрике Арбин. Потом выяснится, что фотокор Родриго Арангуа потеряет зрение на одном глазу и частично на другом. "Бока" и лично Монтойа выплатят гигантские штрафы, чтобы только избежать дисквалификации. Точных сумм никто не указал, а в СМИ фигурировали разные цифры, где-то на уровне половине годового бюджета клуба. Арбин же карьеру после того завершил.

На поле бросились и полицейские с собаками. Один из псов по прозвищу "Рон" укусил Монтойю за жопу. Из-за этого – он (собака) легенда клуба, на его могиле всегда свежие цветы и футболка "Коло Коло".

Между тем пошла и обратная реакция - журналисты, которые были у поля, набросились на игроков "Боки", полиция их не останавливала. Один из фотокоров использовал свой аппарат на шлейке как нунчаку и попал в лицо доброго и всегда сдержанного Табареса. Была бойня. Даже очень вежливый Габриэль Батистута сорвался и бросался на агрессивных медийщиков. Команда же хозяев сразу с начала конфликта отошла от соперников, а некоторые даже в подтрибунные помещения.

Кстати, о трибунах. Никто не прорвался на поле по одной простой причине - это было Чили "пост Пиночет", силовиков просто боялись, а те еще и были с полноценным боевым вооружением. Только из-за этого эмоции не выплескивались до самого поля.

Матч завершился победой "Коло Коло" 3:1, что означало проход в финал. На удивление спустя десять лет голкипер Монтойя отыграл один сезон в Чили за "Консепсьен", в столице же его окружала усиленная охрана, ненависть к аргентино-колумбийцу была невероятной.