Сколько стоит победа над Ливерпулем в финале клубного ЧМ. Или как игрок Сан-Паулу продал медаль ради дозы кокаина

Экс-защитник "Сан-Паулу" Флавио Донизете рассказал, почему продал медаль победителя клубного ЧМ 2005. (Тогда бразильский клуб победил в финале "Ливерпуль").

"Я продал медаль победителя клубного чемпионата мира, чтобы купить наркотики. Продал за 7 тысяч реалов. Если бы я знал, сколько она стоит, продал бы ее раньше. Нет смысла обманывать.

Мой двоюродный брат прислал мне сообщение насчет продажи, и я согласился. Через неделю он написал, что есть покупатель, который согласился заплатить 3 тысячи реалов. Я спросил: "Наличными? Я даю медаль, а он дает деньги?". Мне ответили, что да, и я отдал медаль. Пришел брат, принес деньги, и я дал ему медаль, но потом оказалось, что он продал ее за 7 тысяч реалов. Брат по сей день просит у меня прощения за это. Он не знал, в каком положении я был.

Я не принимал наркотики на улице. Пойду, куплю и вернусь домой. Сначала я мог принять на заправке, но через некоторое время делал это только дома. В один день я делал уборку в доме около 20 раз (смеется). Все из-за наркотиков. Я носился как сумасшедший.

Когда я получил деньги за медаль, почти все потратил на кокаин. Сначала купил на 1000 реалов. Все использовал за два дня. Случился даже приступ, что-то с сердцем. Чем больше у меня было денег, тем больше я хотел наркотиков. После знакомства с кокаином я потерял все остальное.

Сначала я употреблял умеренно. До тех пор, пока кокаин не стал главной вещью в моей жизни, и я начал терять все, что имел. Любые сэкономленные деньги тратил на наркотики. Я не позволял себе остаться без дозы. Утром, днем ​​и вечером мне приходилось принимать кокаин. Я потерял все, кроме своей жены, дочерей и семьи, которые все еще со мной даже сегодня", – рассказал Флавио Донизете.