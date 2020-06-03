  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Назло конкуренту: футболист по фамилии Макдональд на один матч сменил фамилию на Burger King
В тренде

Назло конкуренту: футболист по фамилии Макдональд на один матч сменил фамилию на Burger King

Южная Америка
(1 голосов)

М – Маркетинг

Назло конкуренту: футболист по фамилии Макдональд на один матч сменил фамилию на Burger King
Новина українською

Игрок костариканского "Алахуэленсе" Джонатан Макдональд вышел на поле в футболке с надписью "Burger King" на спине.

Читайте такжеЖенщина, которая кормила Роналду бургерами, откликнулась на предложение футболиста

Джонатан вышел на замену уже при счете 0:2 в матче против "Депортиво Саприсса" и помог своей команде отыграться (2:2). Отмечается, что трюк с фамилией – пиар акция от спонсора команды, одного из главных конкурентов популярной сети ресторанов "McDonald's".

32-летний Макдональд – футболист сборной Коста-Рики.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джонатан Макдональд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Eurosport

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...