Назло конкуренту: футболист по фамилии Макдональд на один матч сменил фамилию на Burger King

Игрок костариканского "Алахуэленсе" Джонатан Макдональд вышел на поле в футболке с надписью "Burger King" на спине.

Джонатан вышел на замену уже при счете 0:2 в матче против "Депортиво Саприсса" и помог своей команде отыграться (2:2). Отмечается, что трюк с фамилией – пиар акция от спонсора команды, одного из главных конкурентов популярной сети ресторанов "McDonald's".

32-летний Макдональд – футболист сборной Коста-Рики.