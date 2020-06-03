Назло конкуренту: футболист по фамилии Макдональд на один матч сменил фамилию на Burger King
М – Маркетинг
Игрок костариканского "Алахуэленсе" Джонатан Макдональд вышел на поле в футболке с надписью "Burger King" на спине.
Джонатан вышел на замену уже при счете 0:2 в матче против "Депортиво Саприсса" и помог своей команде отыграться (2:2). Отмечается, что трюк с фамилией – пиар акция от спонсора команды, одного из главных конкурентов популярной сети ресторанов "McDonald's".
32-летний Макдональд – футболист сборной Коста-Рики.
June 3, 2020
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Источник:Eurosport
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