Футбольный Ватикан. О 70-летии самого известного стадиона мира

"Маракана", вместе со статуей Христа на Сахарной Голове, является главным символом Бразилии. Само сооружение не столь древнее, а в футбольном смысле просто не фартовое. Дважды Бразилия бралась проводить чемпионаты мира по футболу и дважды эта арена не видела радости. В 1950-м случилась самая большая трагедия местного футбола, в 2014-м же крупнейшим мировым унижением для Бразилии стало то, что "селесао" не сыграла ни одного матча на этом стадионе и в финале не участвовала.

Днем рождения "Мараканы" официально является 16-е июня 1950-го года, тогда торжественно и пафосно провели церемонию запуска в эксплуатацию стадиона. Однако настоящей футбольной жизнью арена задышала на следующий день, когда был сыгран первый матч. Молодые таланты Рио-де-Жанейро против таких же талантов из Сан-Паулу.





На месте легендарного стадиона в 1885-м году основали Дерби клуб, то есть ипподром. Его перенесли на другое место в 1932-м и, по воспоминаниям очевидцев, даже после постройки "Мараканы" иногда в почве находили старые подковы.

По иронии судьбы рядом с этим местом на углу улиц Профессор Кабизо и Тижука родился и жил Марио Лобо Загалло. Далеко не лучший футболист или форвард даже своего временм, однако самый титулованный футболист и тренер в истории Бразилии.

Ему было суждено неразрывно быть связанным с этой ареной. Весной 1950-го 18-летний Загалло служил в армии и его шестой батальон корпуса Гавеа отправили вывозить строительный мусор с почти достроенного стадиона. Марио был поражен размерами и не верил, что такой стадион можно заполнить болельщиками. Наибольшей ареной страны тогда было пристанище клуба "Васко да Гама", но "Маракана" выглядела просто необъятной – 200 000 мест.

Вскоре Загалло попадет и на первый матч на "Маракане". Опять как военный, чтобы обеспечить порядок. И тогда на трибунах собралось почти сто тысяч болельщиков, но это был максимум, строительные работы еще продолжались. Во время финального матча (он не был официально финальным, но стал таким де-факто) чемпионата мира "Маракана" поместила 199 854 зрителя. В дальнейшем арена много раз будет заполнена и даже больше, за счет "зайцев" там собираться более двухсот тысяч. Интересно, что проект стадиона рассчитывался на 155 тысяч, но это были бы не бразильцы, если бы не захотели стать рекордсменами – стадион "Хэмпден Парк" в Глазго официально вмещал 183 388 зрителей.

Строительство стадиона породило появление рядом фавелы Скелета. Остатки стройматериалов и просто наворованные местными ищейками кирпичи и цемент позволили построить небольшой райончик лачуг. Его снесут в 1965-м году и построят государственный университет штата Гуанабара.

Кстати, строительство "Мараканы" тогда не все воспринимали положительно, будущий губернатор штата Карлос Лесерда вел очень активную кампанию против этого проекта. Именно из-за его действия, а также из-за бразильского разгильдяйства стадион сдали в эксплуатацию перед самым стартом чемпионата. Да и то пришлось закрывать глаза на очевидные недостатки. Матч чемпионата мира Бразилии против Югославии в первый день июля балканцы начали вдесятером – капитан Райко Митич в тоннеле перед выходом на поле разогревался и подпрыгнул, с потолка торчала арматура, и он разбил голову. Пришлось бинтовать, поэтому партнеры начали игру без него. Вообще, стадион не был готов к играм полностью, иногда организаторы просто рисковали здоровьем и даже жизнями болельщиков.





Стадион был символом прогресса. Бразилию не постигли ужасы Второй Мировой войны (хотя несколько десятков ее военных погибли в Италии) и страна довольно быстро развивалась. Диктатура Жетулиу Варгаса изменилась приходом к власти этого же дяди уже демократическим путем. Между тем впервые в истории бразильцы почувствовали себя еще и королями футбола. За год до чемпионата мира и открытия "Мараканы" они выиграли первенство Южной Америки настолько легко, что ради интриги позволили себе проиграть один матч Парагваю, чтобы иметь супер-финал. В нем "селесао" разгромила соперника 7:0, а средняя результативность хозяев во время соревнований составила почти шесть голов за матч.

Еще 4-го сентября 1946-го года ФИФА определила место проведения чемпионата мира 1950 и с тех пор бразильцы жили в предвкушении этого знакового события. "Маракана" была построена за 675 дней.

Первый гол на "Маракане" забил легендарный Диди в матче упомянутых талантов двух главных штатов страны. Символично, что это был фирменный удар тогда еще крайнего нападающего, "сухой лист". Диди на чемпионат мира не попал, обошел проклятие того турнира и стал символом лучшего поколения бразильского футбола, ведь первый титул в 1958-м он встретил в качестве лучшего игрока того турнира.





"Маракана" же, несмотря на многие неурядицы и проблемы, до сих пор – главный храм футбола в стране, где эта игра является религией.