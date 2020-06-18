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Дани Алвес: В сегодняшнем Милане я был бы звездой

Южная Америка
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Бразилец считает, что возраст не имеет значения

Дани Алвес: В сегодняшнем Милане я был бы звездой
Новина українською

37-летний защитник бразильского "Сан-Паулу" Дани Алвес считает, что мог бы продолжать успешно выступать в европейских чемпионатах.

"Я был бы звездой в сегодняшнем „Милане“. Возраст — всего лишь цифра, и я по-прежнему хочу бороться, когда играю в футбол. Уверен в одном: я не хочу стыдиться того, что продолжаю выходить на поле. Завершу карьеру тогда, когда не смогу играть", — приводит слова Алвеса Football Italia со ссылкой на Hoy No Se Sale.

Алвес перешёл в "Сан-Паулу" летом 2019 года в качестве свободного агента. До этого он защищал цвета французского "Пари Сен-Жермен", туринского "Ювентуса", испанских "Барселоны" и "Севильи". Контракт Алвеса с бразильским клубом рассчитан до декабря 2022 года.

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В статье: Дани Алвес Сан-Паулу
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