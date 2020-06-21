Пятьдесят лет яркому чемпионству Бразилии

Чемпионство 1970 особенное для Бразилии и всего мира по многим причинам. В стране особыми считают победы в Швеции и Мексике. Чилийское золото относят к категории "победа одинокой звезды"*, ведь львиная доля успеха принадлежит неформатному гению Гарринчи. Чемпионства с 1994 и 2002 года все же не были слишком яркими. Между 1958 г. и 1970 г. следующая разница: в Мексике уже был абсолютный Пеле, невероятный, такой, каким он мог бы быть на двух предыдущих мундиалях, где травмы на грубость соперников не дали разогнаться "Королю футбола". Во время получения "Три", как это титул зовут в Бразилии, он уже был не только совершенным мастером, но и прагматиком, который готов был ответить ударом на удар.

Вторым аргументом в пользу чемпионства №3 против чемпионства №1 является состав атаки команды. В Швеции были свои рабочие лошадки Загалло и Вава, а на мексиканских полях просто россыпь гениев. Казалось им всем не найдут места в основе, однако Загалло, тогда уже тренер, решил этот вопрос. Вот и получается, что в 1950-м звезд было, возможно и больше, чем в 1970, по крайней мере до символических сборных всех времен бразильцы охотно ставят Жилмара, Джалма и Нилтона Сантосов, Диди, Гарринчу, Пеле, иногда еще и Орландо с Зито, но лучшая атака это все же команда "Три".

А последний аргумент, это возможность увидеть все и уже в довольно приличном качестве, у кого-то даже в цвете. О 1958-м на родине победителей слышали только благодаря радиорепортажам.

Путь к "Три" начался, что логично, с неудачи в 1966-м. Главные фавориты соревнований даже не вышли из группы. Правда, сильной группы, где выступала Португалия Эусебио, сформированная на базе "Бенфики", двукратного обладателя Кубка чемпионов. А еще в квартете была Венгрия. Это было очень несчастливое по результатам поколения. Оно хоть и не столь высоко ценилось, как команда Пушкаша, и невезучим было еще больше, чем сборная 1954. От них категорически отворачивалась Фортуна в 1958, 1962 и том же 1966 году в матче против команды СССР, признает даже Йожеф Сабо. Но игроки были очень хорошие, к тому же были и олимпийские чемпионы 1964 года. Поэтому провал Бразилии имел не только субъективные, внутренние причины.

1966 стал также годом очистки для "селесао". Ушел окончательно из сборной тренер Висенте Феола. Ушли золотые ветераны: Гарринча, Орландо, Беллини, Джалма Сантос, Зито. Также покинул "селесао" Пауло Амарал - пожалуй, первый выдающийся в истории футбола тренер по физподготовке, который уровнем амбиций перерос свою должность и поэтому в Англии просто стал деструктивным элементом, тянул одеяло на себя.

Сборную принял Айморе Морейра, тот, который победил на чемпионате мира в Чили. В него интересная история с национальной командой. Он возглавил ее впервые в 1953-м, заменив своего брата Зезе, который до этого руководил "селесао" только на Пан-Американском чемпионате и выиграл его. Айморе же неудачно свозил команду на Копа Америка в Перу и вместо него пришел Зезе.

Затем он руководил сборной с 1961 по 1963 год и ушел из-за того, что руководителям федерации не понравилась игра команды в ряде товарищеских поединков. Последний же его приход действительно не был удачным. Поэтому отставка ожидалась. Не ожидали же появления Жоао Салданья у руля "селесао". Бразильцы вообще любили раньше менять тренера с наступлением нового игрового года. Вот и 1969-й встретили с коммунистом, переводчиком, журналистом, скандалистом и оригинальным тренером во главе. На коллегу тренера Юстрича он бросался с пистолетом, подвергал уничтожающей критике других тренеров в СМИ, со скепсисом относился к серьезной физподготовке. Назначить Салданья, который на тот момент не тренировал уже более восьми лет, предложил другой Жаоа, Авеланж. Мол, пусть критик попробует сам, он же вроде тренер.

Следует отдать должное новому наставнику. С опытом самостоятельной работы только в неполные два года он приступил к делам решительно - сразу объявил список тех, кого считает основой и ближайшим резервом сборной. Сам Салданья никогда тренерству не учился и на профессиональном уровне не выступал. Его футбольные взгляды формировались на журналистских наблюдениях и опыте работы переводчиком в "Ботфаого" при тренере венгре Изидоре Кюршнеру. Был он потом знаком и с Беллой Гуттманном. Когда утверждают, что победа на чемпионате мира была достигнута Марио Лобо Загалло за счет наработок Салданья то это близко к истине. В первом же матче под его руководством в основе вышли восемь игроков, которые будут основными и на чемпионате мира. Именно Салданья сформировал магическую пятерку атаки сборной. В списке одиннадцати он решился одновременно поставить Жерсона, Тостао, Пеле, Жаирзиньо и Дирсеу Лопеса. Последний и Эду были претендентами на основу. А вот у Загалло оба пошли в резерв, а полное доверие получил Ривеллино.

С Салданья Бразилия выиграла все шесть матчей квалификации к Мундиалю, а Тостао в этих играх забил 10 голов. Также команда пропустила только дважды.

Главной версией отставки Салданья считается его нежелание брать в сборную таранного форварда Дарио "Дада Маравилью" с "Атлетико Минейро". В сентябре 1969-го сборная сыграла контрольный матч с этим клубом и уступила. По иронии судьбы его тренировал тот самый Устрич, которому угрожал оружием Жоао. А решающий гол забил Дарио. Выдающийся голеадор своего времени, эксцентрик и любимец президента страны Эмилио Гаррастазу Медиси (или Медичи по итальянским происхождением фамилии). Медиси был очень непростым президентом, фактическим военным диктатором, наиболее жестоким в Бразилии в 20-м веке. Не зря в Мексике "селесао" поддержит много соотечественников - большая часть это журналисты и политики, бежавших от преследований.

Салданья, которого президент и его окружение плохо воспринимали за его левые взгляды, от Дарио отказался. Поэтому фактор политического неудовлетворения при его отставке имел место. Но, кажется, решающим фактором того, что за 78 дней до Мундиаля тренера убрали был другой форвард, значительно круче "Даду Маравильи". Речь о Пеле, с которым Салданья сумел поссориться. И не удивительно, характер у тренера-журналиста был очень сложный. Политические же события в стране и давление ответственности с приближением Мундиаля добавляли нервозности. Конфликтовать же с Пеле было приговором. "Король" не был капитаном, ни был лидером раздевалки, где заправляли более решительные, жесткие и харизматичные игроки. Однако, когда говорил Пеле замолкали все. Все звезды-лидеры четко понимало кто они как футболисты рядом с ним. Поэтому голос Пеле звучал не очень часто, но мощно. В известной степени его роль можно сравнивать с сегодняшней ролью Месси в "Барселоне".

14 марта сборная под руководством Салданья сыграла с клубом "Бангу" 1:1, 17-го Жоао ушел, 22-го Бразилия под руководством Загалло разгромила Чили 5:0.

Марио Лобо имел большой авторитет как игрок и уже определенные достижения как тренер. Формально он дважды руководил Бразилией и до назначения в марте 1970-го, но то были матчи, когда "селесао" формировали только из игроков клубов из Рио-де-Жанейро. Его приход снял напряжение в команде, появилось он из-за повышения нервозности Салданья. Поэтому честно говорить, что Жоао "Бесстрашный" сделал эту команду полностью, но далеко не факт, что он обязательно победил бы на полях Мексики.

Загалло хитро успокоил президента - дал Дарио дебютировать в национальной команде, забить в ней первый гол, провести всего пять контрольных игр и... сунул в глубокий резерв во время Мундиаля. Шумный и проблемный форвард вынужден был смириться, потому что все авторитеты поддержали тренера. Это была демонстрация не тренерского таланта, а человеческой мудрости дворазовго чемпиона мира, который станет и трехкратным в Мексике, и даже четырехкратным в 1994-м, как технический директор "селесао". Сам Загалло свято верил в фарт, а Бразилия верила в его фартовость. Кстати, с победами 1958, 1962 кроме фигур Пеле и Загалло сборную совмещал еще и массажист Марио Америко, который работал на семи чемпионатах мира.

Рассказывать же как Бразилия побеждала в Мексике в 1970 лишнее. Сейчас на сайте ФИФА в хорошем качестве куча видеоматериалов о той победе. Сборная, которая одолела соперников во всех матчах уверенно и ярко, а в финале не оставила от Италии ничего (4:1), заняла свое место в истории футбола. Никто до и после не был столь убедительным приобретая главный титул сборных.

* Так называют клуб "Ботафого" за который выступал Мане, так впоследствии стали называть и самого Гарринчу.