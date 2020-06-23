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Бока Хуниорс продлит контракт с Тевесом

Южная Америка
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Клуб предложил игроку новый контракт

Бока Хуниорс продлит контракт с Тевесом
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Аргентинская "Бока Хуниорс" предложила 36-летнему нападающему Карлосу Тевесу новый контракт, сообщает TyC Sports. Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 30 июня.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до конца 2021 года. Сообщается, что в контракт будет включена опция продления на полгода в случае, если "Бока" выйдет из группы в Кубке Либертадорес.

Карлос Тевес перешёл в "Боку" зимой 2018 года. До этого он защищал цвета китайского "Шанхай Шэньхуа", туринского "Ювентуса", английских "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и других клубов.

В сезоне-2019/2020 Тевес провёл на поле 18 матчей во всех турнирах, стал автором девяти забитых мячей и отдал две результативные передачи.

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В статье: Карлос Тевес Бока Хуниорс (Аргентина) Бока Хуниорс
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