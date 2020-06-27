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Тевес подпишет новый контракт с Бокой, а зарплату отдаст на благотворительность

Южная Америка
(2 голосов)

Карлос попылит еще как минимум полгода

Тевес подпишет новый контракт с Бокой, а зарплату отдаст на благотворительность
Новина українською

Ветеран "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что вскоре продлит контракт с клубом.

"Я принял предложенный мне контракт, но с некоторыми поправками. Соглашение будет рассчитано до декабря, а там посмотрим. Я собираюсь пожертвовать все, что получу.

Есть много людей, которые страдают от пандемии, у которых нет работы или пищи. Мне нужно определить, в какую организацию пойдут деньги. За эти шесть месяцев я не хочу получать никаких денег", – цитирует Тевеса TyC Sports.

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В статье: Карлос Тевес Бока Хуниорс (Аргентина)
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