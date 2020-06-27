Легендарный экс-тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом

Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо заразился коронавирусом, сообщает Reuters.

Тест 82-летнего Билардо дал положительный результат, хотя у бывшего тренера не было симптомов. Специалист чувствует себя хорошо.

С 2018 года Билардо живёт в доме престарелых в Буэнос-Айресе. Культовый аргентинский тренер страдает от синдрома Хакима-Адамса. Это старческое заболевание, один из симптомов — деменция.

Карлос Билардо приводил сборную Аргентины к триумфу на чемпионате мира-1986. Помимо родной сборной тренировал национальные команды Колумбии и Ливии, аргентинские "Эстудиантес", "Сан-Лоренсо", "Бока Хуниорс", испанскую "Севилью" и колумбийский "Депортиво Кали".