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Легендарный экс-тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом

Южная Америка
(1 голосов)

Карлос Билардо приводил команду к победе на ЧМ-1986

Легендарный экс-тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом
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Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо заразился коронавирусом, сообщает Reuters.

Тест 82-летнего Билардо дал положительный результат, хотя у бывшего тренера не было симптомов. Специалист чувствует себя хорошо.

С 2018 года Билардо живёт в доме престарелых в Буэнос-Айресе. Культовый аргентинский тренер страдает от синдрома Хакима-Адамса. Это старческое заболевание, один из симптомов — деменция.

Карлос Билардо приводил сборную Аргентины к триумфу на чемпионате мира-1986. Помимо родной сборной тренировал национальные команды Колумбии и Ливии, аргентинские "Эстудиантес", "Сан-Лоренсо", "Бока Хуниорс", испанскую "Севилью" и колумбийский "Депортиво Кали".

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В статье: коронавирус
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