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Приключение окончено: Адебайор покинул Парагвай

Южная Америка
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Все из-за пандемии COVID-19

Приключение окончено: Адебайор покинул Парагвай
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36-летний Эммануэль Адебайор расторг контракт с парагвайской "Олимпией", сообщает официальный сайт клуба.

Официальная причина - нападающий не рискнул возвращаться в Южную Америку из-за пандемии коронавируса, опасаясь за свое здоровье. Сегодня он живет дома в Того и пока не намерен покидать страну.

Неофициально пресса пишет, что контракт с Адебайором расторгли из-за его внушительной зарплаты, которую "Олимпия" не может себе позволить платить в сложившихся условиях.

Адебайор выступал в Парагвае с февраля 2020-го и суммарно провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забив 2 гола. Это его дебютный опыт выступлений на американском континенте.

До этого форвард играл исключительно в Европе за "Мец", "Монако", "Арсенал", "Ман Сити", "Реал", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас", "Башакшехир" и "Кайсериспор".

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В статье: Эммануэль Адебайор Олимпия (Парагвай)
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