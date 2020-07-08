Гуляй, студент! Матч, который никто не смог повторить

Этого просто не может быть! Не может быть на таком уровне, с максимальной мотивацией. Да, но нет. Это случилось.

3-2-1 – схема, по которой аргентинский клуб "Эстудиантес" из Ла Платы доигрывал самый известный матч в своей истории. Тот поединок студенты не только не выиграли, они еще и не вышли в финал Копа Либертадорес. Но именно эта игра является эталоном для поклонников клуба. В ней собрано всё плохое и хорошее, что всегда было присуще клубу.

Тогда это был заключительный поединок второго группового этапа Копа Либертадорес 1983-го года. Происходил он на поле "Эстудиантес" и хозяевам нужна была только победа. Соперники из бразильского "Гремио" сконцентрировали свое внимание на креативном хавбеке Марсело Троббиани, будущем чемпионе мира. Именно этот плеймекер делал разницу на поле и был главной угрозой. В те незапамятные времена бить можно было много, и наказывали за такое вяло. Вот гости и отрывались на 10-ке соперников, пока тот не ответил прямым ударом в лицо. Конечно же, его удалили, а в придачу выгнали и его товарища Хосе Понсе, который изо всех сил толкнул судью в спину.

Шла 34-я минута матча.

Через пять минут аргентинец Серхио Гурьери забил первый гол во встрече. То есть, забили вдевятером против 11-ти.

Бразильцы сравняли до перерыва, а вскоре после возобновления игры еще раз отличились. Затем у студентов удалили еще и Уго Тевеса (нет, не родственник Карлитоса). 56-я минута. Играют 8 против 11-ти.

Нынешний тренер "Гремио" Ренато Гаучо на 63-й минуте забивает блестящий мяч. Все ждали, что он переправит мяч партнеру, использует численное преимущество, но господин еще с юных лет был любителем необычных выходок, поэтому сам убрал трех аргентинцев и точно пробил.

На 68-й минуте в составе хозяев осталось семь футболистов, минус Хулиан Камино.

Вот тогда и случилось Чудо Пинчи (прозвище "Эстудиантес"). Серхио Гурьери, играя левого защитника в той же странной схеме 3-2-1, забивает после атаки, в которой его партнер обыграл двух и еще двух вытащил на себя. Завершающий удар головой состоялся с расстояния менее метра и в абсолютно пустые ворота. Он ворвался с правого фланга!

На 87-й минуте забил еще и Мигель Анхель Руссо. 3:3 в игре 7 на 11-ть. В заключительные минуты бразильцы просто держали мяч, они боялись этих бешеных студентов.

Кроме того, в том матче были невероятные скорости, куча грубости, не засчитанный чистый гол "Гремио", сплошное "вождения козы" после каждой остановки (апелляции к арбитру) и разбита камнем голова лайнсмена, который таки смог доработать до финального свистка.

Матч-надежд не подарил аргентинцам глобального успеха, с паузой в два дня они сыграли против колумбийской "Америки" (Кали) на выезде и должны были только побеждать. Однако без всех дисквалифицированных игроков им этого не удалось сделать, 0:0. Далее последовал "Гремио".

Фаны "Гремио" так и называют это событие – "Матч нашей жизни", ведь без этого не было бы всего величия их "Бессмертного триколора", не было бы первой победы в Либертадорес, а затем и в Межконтинентальном кубке.

Еще более показательно, что именно этот поединок является особенным для "Эстудиантес", несмотря на то, что клуб выигрывал Либертадорес четыре раза и его лучшими временами считают эру Карлоса Билардо-игрока и Хуана Рамона Верона (отца сами знаете кого), то есть конец 60-х. Но это были победы, а это событие, похожее на сказку.