Президент боливийской футбольной федерации умер от коронавируса
Коса COVID-19 не уменьшает размах…
В столице Боливии на 59-м году жизни скончался президент федерации футбола страны (ФФБ) Сезар Луис Салинас. Причина – осложнения, которые были вызваны коронавирусом.
Салинас был доставлен 9 июля в больницу Ла-Паса из-за обострившегося гриппа. После нескольких дней в медицинском учреждении, у Сезара Луиса была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.
Ровно через неделю он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера его не стало, об этом сообщает Eurosport со ссылкой на твиттер президента Южноамериканской футбольной конфедерации Алехандро Домингеса.
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Источник:Eurosport
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