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Президент боливийской футбольной федерации умер от коронавируса

Южная Америка
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Коса COVID-19 не уменьшает размах…

Президент боливийской футбольной федерации умер от коронавируса
Новина українською

В столице Боливии на 59-м году жизни скончался президент федерации футбола страны (ФФБ) Сезар Луис Салинас. Причина – осложнения, которые были вызваны коронавирусом.

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Салинас был доставлен 9 июля в больницу Ла-Паса из-за обострившегося гриппа. После нескольких дней в медицинском учреждении, у Сезара Луиса была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

Ровно через неделю он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера его не стало, об этом сообщает Eurosport со ссылкой на твиттер президента Южноамериканской футбольной конфедерации Алехандро Домингеса.

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В статье: коронавирус Сезар Луис Салинас
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Источник:
Eurosport

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