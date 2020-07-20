Президент боливийской футбольной федерации умер от коронавируса

В столице Боливии на 59-м году жизни скончался президент федерации футбола страны (ФФБ) Сезар Луис Салинас. Причина – осложнения, которые были вызваны коронавирусом.

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Салинас был доставлен 9 июля в больницу Ла-Паса из-за обострившегося гриппа. После нескольких дней в медицинском учреждении, у Сезара Луиса была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

Ровно через неделю он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера его не стало, об этом сообщает Eurosport со ссылкой на твиттер президента Южноамериканской футбольной конфедерации Алехандро Домингеса.