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Карлос Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс до 2021 года

Южная Америка
(1 голосов)

36-летний "Карлито" все еще в деле

Карлос Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс до 2021 года
Новина українською

Нападающий Карлос Тевес подписал новое соглашение с "Бока Хуниорс".

36 -летний аргентинец подписал новый контракт до 2021 года.

В прошедшем сезоне Тевес провел 17 матчей в чемпионате Аргентины, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Карлос Тевес Бока Хуниорс (Аргентина)
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