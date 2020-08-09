Карлос Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс до 2021 года
36-летний "Карлито" все еще в деле
Нападающий Карлос Тевес подписал новое соглашение с "Бока Хуниорс".
36 -летний аргентинец подписал новый контракт до 2021 года.
В прошедшем сезоне Тевес провел 17 матчей в чемпионате Аргентины, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
Carlos Tevez firmó su nuevo contrato con el club hasta 2021. Carlitos es de Boca y de Boca no se va... pic.twitter.com/5ihlDt7MDm— Boca Jrs. Oficial (desde ????) (@BocaJrsOficial) August 8, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...