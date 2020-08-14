Бразилия между футболом и пандемией

Сильный чемпионат за пределами Европы взял старт и готов к сверхплотному графику матчей. Однако эпидемиологическая ситуация такая, что в любой момент чемпионат могут остановить.

Официально это 64-й сезон главного клубного турнира страны. На самом деле чемпионат Бразилии значительно моложе этого числа. В стране еще в 50-е годы общий чемпионат был никому не нужен и создание национального Кубка, который затем приравняют к чемпионату, произошло лишь под давлением внешнего фактора – в Южной Америке начинали клубные соревнования лучших, и от страны давали путевку только победителю глобального турнира. Вот такой турнир бразильцы поспешно и провели в 1959-м, завершили же в 1960-м.

С 1971-го разыгрывается национальный чемпионат. Однако и он долго был очень диким и странным, случалось, шли параллельные соревнования, одни не признавали другие. Куча плей-оффов, фантастические регламенты.

Полностью понятный классический турнир организовали только в 2003-м году: все против всех в два круга и никаких плей-оффов. Размахнулись сразу на 24 клубы, но впоследствии спохватились и довели количество команд в главной лиге до 20-ти. Такой чемпионат проходит с 2006-го года.

На этот раз рассматривались варианты проведения первенства по сокращенной программе из-за пандемии, тем более Бразилия – вторая в мире по числу умерших от этой беды. И все же решили играть турнир полностью, вдавливая его матчи в сокращенные сроки и сочетая это еще с полномасштабным доигрыванием международных клубных соревнований в Южной Америке. В субботу чемпионат начался, финиширует же 24-го февраля, если не помешают форс-мажорные факторы.

Первый мяч турнира забил нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витиньйо на втором по величине стадионе чемпионата "Кастелао", он же – стадион "Губернатор Пласидо Абелардо Кастело", он же – "Гиганте да Боа Виста". Гол позволил после первого, правда, неполного из-за доигрывания чемпионатов штатов, тура возглавить зачет именно "Атлетико Паранаэнсе".

Стадионы

"Кастелао" вмещает почти 64 000 тысячи. На нем в этом году будет играть "Сеара" и "Форталеза", между собой "Классико Короля". Три таких матча уже в 2020-м были, но только один, в первый день февраля, со зрителями.

Традиционно рекорды посещаемости первенства ставила "Маракана", самая большая арена страны, но сейчас сама мысль о зрителях на трибунах является мечтой. Теоретически это еще может произойти в конце Бразилейрао 2020, но...

Наименьшей ареной соревнований будет стадион "Антонио Аксиоли", он же Замок Дракона, дом "Атлетико Гойяненсе". Интересно, что по статистике этот клуб на протяжении года был вторым по проценту набранных очков во всех соревнованиях перед стартом Бразилейрао, первым – "Фламенго".

Всего задействованы будут 18 арен (кроме "Сеара" и "Форталезы", еще "Фламенго" и "Флуминенсе" будут делить стадион), возможно и еще две, заявленные в качестве резервных. В отличие от предыдущих сезонов, не планируется использовать стадион "Мане Гарринча" в столице страны.

Легионеры

В этом сезоне трое иностранцев возглавляют клубы серии А на старте соревнований. Это Сампаоли "Атлетико Минейро", Доменек Торрент "Фламенго" и Эдуардо Коудет "Интернасионал". Накануне чемпионата из "Сантоса" уволили португальца Жезуалдо Феррейру.

Клубы же могут использовать пятерых иностранцев за матч, а вот в заявке на соревнования количество не ограничено. "Атлетико Минейро" имеет контракты с восемью легионерами, правда заявили только шестерых.

Шесть иностранцев заявил "Интернасионал". Пятеро из них – аргентинцы, что и не удивительно с наставником-земляком. Есть даже условно шестой Жоао "Джонни" Кардосо, но у него есть два паспорта – США и Бразилии.

Наиболее колоритные легионеры – у "Ботафого". Кроме перуанца, уругвайца и парагвайца "Фог" взял 34-летнего японца Кейсуке Хонду (ЦСКА, "Милан", "Пачука", "Мельбурн Виктори", "Витесс"), который играл в Азии, Океании, Европе, Центральной Америке и в режиме онлайн тренировал сборную Камбоджи. Также родной клуб Гарринчи подписал 35-летнего Саломона Калу ( "Фейеноорд", "Челси", "Лилль", "Герта").

Без иностранцев – "Сеара" и "Баиа". Больше всего футбольных работников в Бразилии из Аргентины – 15.

Традиционно бразильское первенство в последние пару десятилетий славится ветеранами. Звезд прошлого здесь любят и как абсолютное большинство бразильцев, ветераны зачастую получают новый толчок в карьере от этой любви.

Лучшие примеры – это культовые лидеры "Сан Пауло" Дани Алвес (37 лет) и "Палмейрас" Фелипе Мело (тоже 37). Среди других отметим таранного форварда "Форталезы" Веллингтон Паулисту (38 лет), культового аргентинца Андреса Д Алессандро (39) "Интернасионал", его соотечественника "Лучо" Гонсалеса (39) "Атлетико Паранаэнсе", сорокалетнего нападающего с "Атлетико Минейро" Рикардо Оливейра (40) и абсолютного сейчас рекордсмена лиги 42-летнего вратаря "Сеара" Фернандо Прасса.

В отдельную категорию стоит вынести хорошо нам знакомых по выступлениям в Украине футболистов. Их 11. Асеведо (экс-"Металлист" и "Шахтер") является основным в "Атлетико Паранаэнсе" после трансфера Лоди в мадридский "Атлетико", центрбэк Моледо (экс-"Металлист ") в "Интере" – игрок ротации. Рафа Форстер (экс-"Заря") в кризисном "Ботафого" пытается пробиться в основу, Данило Авелар (экс-"Карпаты") является безоговорочным столбом защиты "Коринтианса" и действует в настоящее время в центре , в этом же клубе неплохо чувствует себя и Сидклей, которому несмотря на отсутствие места в основе дают немало игрового времени. В "Флуминенсе" играет Эжидио (экс-"Днепр"). А бывший атакующий хав "Металлиста" Диего Соуза сейчас переживает новый всплеск в карьере и стал главным форвардом "Гремио". Ключевые роли в амбициозном "Палмейрасе" отведенные Луису Адриано (экс-"Шахтер") и Виллиану Гомесу (экс-"Металлист").

Еще двое наших знакомых играют в "Сан-Паулу" и каждый из них на подъеме. Че Че является незаменимым игроком основы, ведь дома от него не ждут лидерства и подвигов, а умеют использовать этого универсала как идеального вспомогательного игрока. Витор Буэно же в этом клубе наконец восстановил кондиции уровня выступлений за "Сантос" до рядя травм. Очевидно, что больших подъемов он не осуществит, но держит достаточно хороший уровень.

Фаворитами первенства считают "Фламенго" (бюджет более 110 миллионов евро) "Палмейрас", "Гремио" и "Атлетико Минейро", также учитывая фактор "Коринтианса". На роль скрытого козыря может замахнуться "Флуминенсе". Волшебники прошлого сезона с "Фла" уже провалили старт и проиграли два первых матча, особенно едкой выглядит поражение от "Атлетико Гояненсе" со счетом 0:3.

Однако текущие проблемы фаворитов выглядит совсем бледно перед угрозой остановки чемпионата. В профессиональном футболе страны уже более двухсот зафиксированных случаев заболевания коронавирусом, из-за этого уже перенесено ряд матчей. К сожалению, футбол завис между игрой и пандемией и очень не хочется, чтобы его качнуло в сторону самоизоляции.