Лишь в двух клубах бразильской Серии А нет больных на COVID-19 - статистика
Более 150-ти инфицированных
Как сообщает известный комментатор и журналист Роберто Моралес, бразильские клубы столкнулись с серьезными кадровыми проблемами из-за коронавируса. В общем COVID-19 обнаружен в 151-го футболиста. Только два клуба - "Атлетико Паранаэнсе" и "Коритиба" - декларируют, что у них нет инфицированных, однако несколько игроков в этих командах подозрительно выпали из тренировочного процесса.
Больше всего больных в "Коринтиансе" - 23, 22 инфицированных в "Гоясе", в "Васко" в лазарете с коронавирусом находятся 19 игроков, а в "Ботафого" - 18.
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Атлетико Гояненсе - 7
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Коринтианс - 23
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Интер - 5
Напомним, в Украине по официальным данным положительные тесты на коронавирус сдали почти 88 000 человек. В УПЛ на самоизоляции находятся Дмитрий Иванисеня из "Зари", Назарий Русин и Роман Вантух из "Динамо". Также о положительном тесте на COVID-19 сообщил президент УАФ Андрей Павелко.