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Лишь в двух клубах бразильской Серии А нет больных на COVID-19 - статистика

Южная Америка
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Более 150-ти инфицированных

Лишь в двух клубах бразильской Серии А нет больных на COVID-19 - статистика
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Как сообщает известный комментатор и журналист Роберто Моралес, бразильские клубы столкнулись с серьезными кадровыми проблемами из-за коронавируса. В общем COVID-19 обнаружен в 151-го футболиста. Только два клуба - "Атлетико Паранаэнсе" и "Коритиба" - декларируют, что у них нет инфицированных, однако несколько игроков в этих командах подозрительно выпали из тренировочного процесса.

Больше всего больных в "Коринтиансе" - 23, 22 инфицированных в "Гоясе", в "Васко" в лазарете с коронавирусом находятся 19 игроков, а в "Ботафого" - 18.

Атлетико Гояненсе - 7
Атлетико Минейро - 1
Баиа - 8
Ботафого - 18
Брагантино - 1
Сеара - 11

Коринтианс - 23
Фламенго - 10
Флуминенсе - 2
Форталеза - 4
Гояс - 22
Гремио - 4

Интер - 5
Палмейрас - 5
Сантос - 5
Сан Пауло - 4
Спорт - 2
Васко - 19

Напомним, в Украине по официальным данным положительные тесты на коронавирус сдали почти 88 000 человек. В УПЛ на самоизоляции находятся Дмитрий Иванисеня из "Зари", Назарий Русин и Роман Вантух из "Динамо". Также о положительном тесте на COVID-19 сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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В статье: Бразилия коронавирус
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