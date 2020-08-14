Лишь в двух клубах бразильской Серии А нет больных на COVID-19 - статистика

Как сообщает известный комментатор и журналист Роберто Моралес, бразильские клубы столкнулись с серьезными кадровыми проблемами из-за коронавируса. В общем COVID-19 обнаружен в 151-го футболиста. Только два клуба - "Атлетико Паранаэнсе" и "Коритиба" - декларируют, что у них нет инфицированных, однако несколько игроков в этих командах подозрительно выпали из тренировочного процесса.

Больше всего больных в "Коринтиансе" - 23, 22 инфицированных в "Гоясе", в "Васко" в лазарете с коронавирусом находятся 19 игроков, а в "Ботафого" - 18.

Атлетико Гояненсе - 7

Атлетико Минейро - 1

Баиа - 8

Ботафого - 18

Брагантино - 1

Сеара - 11 Коринтианс - 23

Фламенго - 10

Флуминенсе - 2

Форталеза - 4

Гояс - 22

Гремио - 4 Интер - 5

Палмейрас - 5

Сантос - 5

Сан Пауло - 4

Спорт - 2

Васко - 19

Напомним, в Украине по официальным данным положительные тесты на коронавирус сдали почти 88 000 человек. В УПЛ на самоизоляции находятся Дмитрий Иванисеня из "Зари", Назарий Русин и Роман Вантух из "Динамо". Также о положительном тесте на COVID-19 сообщил президент УАФ Андрей Павелко.