Бывший тренер Бока Хуниорс сменил сына Кройфа во главе сборной Эквадора

Густаво Альфаро возглавил национальную сборную Эквадора. Соглашение с 58-летним специалистом подписано до финиша ЧМ-2022, но также в рассмотрение местной федерации будут браться выступления команды на Кубке Америки-2021.

Напомним, в прошлом сезоне Густаво работал с "Бока Хуниорс". Альфаро сменил на посту главного тренера сборной Эквадора Йорди Кройфа.

Отметим, что сын легендарного тренера "Барселоны" не провел с командой ни одного матча. Причина – пандемия коронавируса. Сейчас Йорди работает в китайском клубе "Шеньчжэнь".