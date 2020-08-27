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Бывший тренер Бока Хуниорс сменил сына Кройфа во главе сборной Эквадора

Южная Америка
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Альфаро вместо Йорди

Бывший тренер Бока Хуниорс сменил сына Кройфа во главе сборной Эквадора
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Густаво Альфаро возглавил национальную сборную Эквадора. Соглашение с 58-летним специалистом подписано до финиша ЧМ-2022, но также в рассмотрение местной федерации будут браться выступления команды на Кубке Америки-2021.

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Напомним, в прошлом сезоне Густаво работал с "Бока Хуниорс". Альфаро сменил на посту главного тренера сборной Эквадора Йорди Кройфа.

Отметим, что сын легендарного тренера "Барселоны" не провел с командой ни одного матча. Причина – пандемия коронавируса. Сейчас Йорди работает в китайском клубе "Шеньчжэнь".

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В статье: Эквадор Густаво Альфаро Йорди Кройф
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Источник:
AS

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