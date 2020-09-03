Проклятая профессия. Почему бразильские тренеры не возглавляют мировые топ-клубы

Банальная статистика - только за текущий сезон в бразильском футболе уровня первые два дивизиона случилось 56 смен тренеров. Речь идет не о смене главного тренера на временного (исполняющего обязанности), именно о главном.

56 изменений в 40 клубах. Также стоит помнить, что сезон в Бразилии начался в конце января. В тот месяц уже было семь отставок. В феврале на полную шли чемпионаты штатов, Либертадорес и Судамерикана - 16 голов полетело. Посреди марта все турниры остановились, но и этого хватило, чтобы восемь наставников потеряли свою работу. Даже в период полной футбольной тишины руководители клубов не сидели сложа руки и, в частности, "заботились" о прогрессе команд - в марте и апреле только одна тренерская отставка, однако к тому времени уже активно шли переговоры с новыми специалистами, в июне произошло три смены руководителей. На удивление, в июле только две, но уже август показал, что традиции тропического футбола не изменились ни на толику - 19 отставок/назначений тренеров.

Сейчас последним покинул Доривал Жуниор, который возглавлял "Атлетико Паранаэнсе". 58-летний специалист задержался на посту целых восемь месяцев, но без пандемии могло быть и меньше. С ним клуб победил в чемпионате штата, с победы стартовал в Либертадорес, также двумя победами начал чемпионат. Но после в очереди стояли четыре поражения подряд, все от грандов ("Сантос", "Палмейрас", "Флуминенсе" и "Сан Пауло"). Действительно неудачной была только последняя для Доривала игра против "Сан Пауло", в которой соперник полностью превзошел "Атлетико", во всех других случаях его подопечные играли как минимум не хуже соперника.

Доривал Жуниор

В сезоне Бразилейирао "Атлетико Паранаэнсе" среди наиболее содержательных команд - прекрасно контролируют мяч, достаточно агрессивно отбирают его и отлично ведут борьбу за высокие мячи, многие бьют по воротам. Подводит только реализация, но и кадровый состав у команды весьма посредственный, а в атаке только двое опытных Валтер и Жеуванио, первый десяток голов забивал последний раз семь лет назад, другой (в 28 лет) никогда. Остальные нападающих - молодежь. И на все приведенные аргументы руководство клуба внимание не обратило, как не обращало оно и на саму персону Доривала Жуниора, когда приглашало его. Это очень спокойный наставник, у которого всегда команды играют в содержательный футбол и прогрессируют игроки, а вот из титулов за 18 лет работы он многократно брал только чемпионаты штатов и однажды Кубок Бразилии с "Сантосом" Робиньо, Гансо и Неймара.

Среднестатистическая продолжительность пребывания главного тренера в должности - это шесть месяцев. Срок вычислен с 2003 года, когда была создана Серия А и с тех пор чемпионат разыгрывается по привычной для ведущих стран схеме игр - все против всех в два круга без плей-офив и других осложнений.

Полгода вроде и немало для Бразилии, где сезон крайне насыщенный и разделен минимум на две части - чемпионаты штатов, чемпионат страны. Невыполнение задач в каждом из турниров является основанием для увольнения. Также существуют еще и кубок страны и международные кубки.

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"Атлетико Параненсе" пример наиболее дикого управления тренерским составом, их в клубе "Ураганов" меняют с безумным упорством - 68 смен с 2003 года, 39 тренеров. Цифры означают что 68 раз случалась замена руководителя, иногда это были временные тренеры, которые не входят в статистику полноценных наставников. Также некоторые тренеры возглавляли команду несколько раз, в Бразилии это очень распространенная практика. Говорите "в одну реку дважды не войдешь"? Здесь это случается и пять, и шесть раз.

Печально, но жизненная практика ничему не научила руководителей "Атлетико Паранаэнсе". Из трех главных титулов в своей истории, в частности, единственный континентальный, клуб добыл под руководством Тьяго Нунеса. Которому дали поработать невероятно долгие годы и пять месяцев.

Меньше изменений с 2003-го провел "Гремио" - 31. Это 20 различных тренеров. И кто знает сколько их было, если бы не культовый персонаж Ренато Гаушо, который за три каденции суммарно отработал пять с половиной лет и принес клубу шесть титулов, в частности, победу в Копа Либертадорес и Кубке Бразилии. Ренато уникален как личность и это главный фактор того, что он сейчас непрерывно возглавляет "Гремио" с 19-го сентября 2016 года.

Ренато Гаушо

Он легенда клуба как игрок, но главное, что очень эксцентричный сам по себе. Уникальный характер, в котором внешний пофигизм и сентиментальность сочетаются с очень жесткой системой тренировок, суровой таблицей штрафов за каждые лишние 100 грамм веса для футболиста. Ренато был большим раздолбаем в игровые времена, с тех пор он сохранил принцип - "тренировка это святое, во время нее и матча футболист должен сделать все, что может и даже больше, что он делает в другое время меня не интересует". Также Гаушо прошел путь он наставника романтика к строгому практику, если нужно, то и свирепому прагматику.

Его пример уникален, как уникальна и сама фигура. А, может, и совпадение во времени такой личности с достаточно благоразумным руководством.

Другим не хватает личной харизмы, или адекватных руководителей. Например, Адемир Фонсека, имея полноценный контракт, проработал в "Форталезе" 2011 года шесть дней. Вот и получается, что за посчитанные 17 лет только в двух главных дивизионах страны Арджел Фукс и Жилсон Клейна возглавляли клубы 28 раз, Живанилдо Оливейра и Пауло Сезар Гусмао по 29.

Выживать в таких условиях трудно даже по-настоящему сильным личностям. Тот же Луис Фелипе Сколари имел большие достижения еще с начала 90-х, его характер следует назвать даже не стальным, а титановым. Но и этого мало чтобы выжить в диких бразильских реалиях. Так же тяжелыми тропам прошли очень внутренне сильные люди и интересные тренеры Тите (ныне возглавляет сборную) и Муриси Рамальо. Последний мог бы работать и сейчас, но решил спокойно играть в футбол в роли телевизионного эксперта, а не портить себе жизнь постоянной борьбой нервов.

Тите

Бразильский футбол раньше критиковали за отсутствие новаций и идей. Сейчас появились тренеры новой формации, имеющие собственный взгляд и чья работа выглядит весьма интересно. Сейчас в главном дивизионе таких трое и каждый из них фактически едва пережил нынешнее лето. Упомянутый ранее Тьяго Нунес не победил в чемпионате штата, что уже могло стоить ему должности, если бы "Коринтианс" не вел тяжелую борьбу за свой стадион с кредиторами. Как удержался на посту романтик Фернандо Диниц, вообще трудно представить, однако пока его держат в "Сан Пауло". К этим двум стоит добавить Одаира Эллманна, которого уволил родной "Интер" и подобрал "Флуминенсе", который не имеет больших финансовых возможностей, так и готов быть терпеливым, определенное время.

Система клубов в Бразилии базируется на том, что никогда один владелец мажоритарного пакета акций не будет иметь полной власти. Более того, система выборов в директорат может создавать очень странные ситуации с воздействием на клуб людей, которые напрямую не являются акционерами. Такие хитрости защищают клубы от того, что в один плохой день собственник- "дуримар" просто убьет его, как это часто бывает у нас. Но такой предохранитель создает ужасную ситуацию для тренеров, когда на них давят сразу несколько центров влияния и каждый из них способен решить его судьбу.

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Также большинство клубов Бразилии живу текущим задачами - подписываются статусные футболисты на год или даже полгода и за это время нужно получить титул, все остальное не интересует спонсоров. Следствием такой политики являются частые отставки.

Именно поэтому приведенные выше причины страна, которая конвейерным методом экспортирует игроков на весь мир, не поставляет тренеров в топ-лиг, хотя как хороших педагогов бразильских наставников охотно берут в страны, которые стремятся развивать у себя футбол.