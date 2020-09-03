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Никаких неравенств: женская и мужская сборные Бразилии будут получать равные выплаты

Южная Америка
(1 голосов)

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Никаких неравенств: женская и мужская сборные Бразилии будут получать равные выплаты
Новина українською

Футболисты женской и мужской сборных Бразилии будут получать равные выплаты – об этом сообщили в местной федерации футбола (CBF). Мужчины и женщины будут получать одинаковые призовые, а также равные ежедневные выплаты в период сборов и проведения международных матчей.

"Никаких различий по половому признаку больше не будет, так как федерация одинаково относится и к мужчинам, и к женщинам", – отметил президент CBF Рожерио Кабокло.

Напомним, ранее на равную оплату мужчинам и женщинам пошли футбольные федерации Австралии, Норвегии и Новой Зеландии. Женская сборная Бразилии завоевала серебряные медали на ЧМ-2007, а в 1999 году выиграла бронзу.

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В статье: Бразилия Женская сборная Бразилии
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Источник:
CBF

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Комментарии (3)
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Footballhead (м. Чернігів)
03.09.2020 в 13:11
Якщо так, то заслуженно. Жіноча збірна Бразилії дуже титулована і завжди була однією із топових. Я подумав, коли побачив новину спершу, що клуби будуть порівну платити (брєд, подумав я в той же момент), але збірні - це інша справа, бо а) держбюджет і б) там баби подекуди краще за мужиків виступають. Заслужили.
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.09.2020 в 13:00
Ну так женская сборная Бразилии сейчас выше котируется чем мужская
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Footballhead (м. Чернігів)
03.09.2020 в 13:10
У них баби завжди сильно грали, це правда. Заслуженно.
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