Никаких неравенств: женская и мужская сборные Бразилии будут получать равные выплаты

Футболисты женской и мужской сборных Бразилии будут получать равные выплаты – об этом сообщили в местной федерации футбола (CBF). Мужчины и женщины будут получать одинаковые призовые, а также равные ежедневные выплаты в период сборов и проведения международных матчей.

"Никаких различий по половому признаку больше не будет, так как федерация одинаково относится и к мужчинам, и к женщинам", – отметил президент CBF Рожерио Кабокло.

Напомним, ранее на равную оплату мужчинам и женщинам пошли футбольные федерации Австралии, Норвегии и Новой Зеландии. Женская сборная Бразилии завоевала серебряные медали на ЧМ-2007, а в 1999 году выиграла бронзу.