Дело Рожерио Сени живет. В Бразилии вратарь забил с игры после неудачного штрафного. ВИДЕО

Матч десятого тура бразильской Серии А между "Байей" и "Атлетико Гояненсе" трудно назвать зрелищным. Однако он точно привлекает внимание, ведь единственный гол забил 24-летний голкипер "Атлетико" Жеан. На 40-й минуте он взялся исполнять штрафной удар, но попал в стенку. Впрочем, вторым темпом вратарь мощно пробил в нижний угол, заставив капитулировать коллегу.

Как отмечает известный комментатор Роберто Моралес, Жеан забил свой первый гол в том же возрасте, что и легендарный бразильский голкипер Рожерио Сени, являющийся самым результативным вратарем в истории. Сени за свою карьеру забил 131 мяч.