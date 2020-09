Бразильский феномен, так и не выигравший ЛЧ. Зубастик Роналдо празднует 44-й день рождения

"Лучший футболист в истории? Роналдо. Настоящий феномен", - сказал не кто-нибудь, а Жозе Моуриньо. Португалец работал с многими мировыми звездами, но именно зубастика назвал лучшим. Сегодня феномен празднует свой 44-й день рождения.

Статистика бразильского форварда впечатляет - в 451-м матче он забил 291 гол. Дважды выигрывал кубок мира, дважды признавался лучшим в мире и получал Золотой мяч. Ему так и не покорилась Лига Чемпионов, но вместе с "Интером" он побеждал в кубке УЕФА. Играл за "ПСВ", "Интер", "Барселону", "Реал" и "Милан", но наиболее успешным был именно в составе сборной.

Кто знает, как сложилась бы его карьера, если бы не тяжелая травма колена. За полтора года до ЧМ-2002 форвард практически не играл, но все таки поехал на турнир. Все знают, что было дальше - победа, статус лучшего бомбардира и выигранный Золотой мяч. Действительно, настоящий феномен.

