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Бразильский феномен, так и не выигравший ЛЧ. Зубастик Роналдо празднует 44-й день рождения

Южная Америка
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За то, есть два золотых мяча и два кубка мира

Бразильский феномен, так и не выигравший ЛЧ. Зубастик Роналдо празднует 44-й день рождения
UA-Футбол
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"Лучший футболист в истории? Роналдо. Настоящий феномен", - сказал не кто-нибудь, а Жозе Моуриньо. Португалец работал с многими мировыми звездами, но именно зубастика назвал лучшим. Сегодня феномен празднует свой 44-й день рождения.

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Статистика бразильского форварда впечатляет - в 451-м матче он забил 291 гол. Дважды выигрывал кубок мира, дважды признавался лучшим в мире и получал Золотой мяч. Ему так и не покорилась Лига Чемпионов, но вместе с "Интером" он побеждал в кубке УЕФА. Играл за "ПСВ", "Интер", "Барселону", "Реал" и "Милан", но наиболее успешным был именно в составе сборной.

Кто знает, как сложилась бы его карьера, если бы не тяжелая травма колена. За полтора года до ЧМ-2002 форвард практически не играл, но все таки поехал на турнир. Все знают, что было дальше - победа, статус лучшего бомбардира и выигранный Золотой мяч. Действительно, настоящий феномен.

Отметим, что сейчас Роналдо не завязал с футболом, а занимает должность президента "Вальядолида".

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В статье: Бразилия Роналдо Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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