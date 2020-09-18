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Неймар, Коутиньо и компания. Бразилия объявила состав на ближайшие матчи

Южная Америка
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Много серьезных имен

Неймар, Коутиньо и компания. Бразилия объявила состав на ближайшие матчи
UA-Футбол
Новина українською

Совсем скоро страны южной Америки начнут матчи отбора на чемпионат мира-2020. Наставник сборной Бразилии Тите назвал свой список игроков.

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В него вошло 23 человека. Отметим, что здесь очень много звезд - Неймар, Коутиньо, Габриэл Жезус, Фабиньо и многие другие. Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон, Вевертон, Сантос

Защитники: Данило, Менино, Лоди, Теллес, Силва, Маркиньос, Фелипе, Кайо

Полузащитники: Каземиро, Фабиньо, Гимарайнс, Дуглас Луиз, Рибейро, Коутиньо, Эвертон

Нападающие: Неймар, Жезус, Родриго, Фирмино, Ришарлисон

Отметим, что "селесао" сыграет в октябре две игры - против Боливии и Перу.

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В статье: Данило Бразилия Тьяго Силва Неймар Маркиньос Родриго Филиппе Коутиньо Карлос Каземиро Фабиньо Алекс Теллес Роберто Фирмино Бруно Рибейро Алиссон Бекер Габриэл Жезус Дуглас Луис Ришарлисон Ренан Лоди Эвертон Суарес Габриель Менино
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