Неймар, Коутиньо и компания. Бразилия объявила состав на ближайшие матчи

Совсем скоро страны южной Америки начнут матчи отбора на чемпионат мира-2020. Наставник сборной Бразилии Тите назвал свой список игроков.

В него вошло 23 человека. Отметим, что здесь очень много звезд - Неймар, Коутиньо, Габриэл Жезус, Фабиньо и многие другие. Полностью заявка выглядит следующим образом :

Вратари: Алиссон, Вевертон, Сантос

Защитники: Данило, Менино, Лоди, Теллес, Силва, Маркиньос, Фелипе, Кайо

Полузащитники: Каземиро, Фабиньо, Гимарайнс, Дуглас Луиз, Рибейро, Коутиньо, Эвертон

Нападающие: Неймар, Жезус, Родриго, Фирмино, Ришарлисон

Отметим, что "селесао" сыграет в октябре две игры - против Боливии и Перу.