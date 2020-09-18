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Месси получил вызов в сборную Аргентины

Южная Америка
(2 голосов)

Сыграет с Мартинесом и младшим Симеоне

Месси получил вызов в сборную Аргентины
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав на ближайшие матчи "альбиселесте".

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Выделяется имя капитана - Лионеля Месси, который хочет принять участие на Чемпионате мира через два года. Также отметим, что в заявку попал Джованни Симеоне, сын известного тренера и игрока Диего.

Аргентина в октябре проведет два матча - против Эквадора и Боливии.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Джованни Симеоне Лаутаро Мартинес
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