Месси получил вызов в сборную Аргентины
Сыграет с Мартинесом и младшим Симеоне
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав на ближайшие матчи "альбиселесте".
Выделяется имя капитана - Лионеля Месси, который хочет принять участие на Чемпионате мира через два года. Также отметим, что в заявку попал Джованни Симеоне, сын известного тренера и игрока Диего.
#SelecciónMayor Lista preliminar de futbolistas convocados del exterior para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia pic.twitter.com/flUoqCzliq— Selección Argentina ???????? (@Argentina) September 18, 2020
Аргентина в октябре проведет два матча - против Эквадора и Боливии.
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