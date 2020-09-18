Месси получил вызов в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав на ближайшие матчи "альбиселесте".

Выделяется имя капитана - Лионеля Месси, который хочет принять участие на Чемпионате мира через два года. Также отметим, что в заявку попал Джованни Симеоне, сын известного тренера и игрока Диего.

#SelecciónMayor Lista preliminar de futbolistas convocados del exterior para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia pic.twitter.com/flUoqCzliq — Selección Argentina ???????? (@Argentina) September 18, 2020

Аргентина в октябре проведет два матча - против Эквадора и Боливии.