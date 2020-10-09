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Великое трио: Месси и Суарес повторили латиноамериканский рекорд Роналдо

Южная Америка
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Каждый забил за свою сборную

Великое трио: Месси и Суарес повторили латиноамериканский рекорд Роналдо
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий Уругвая Луис Суарес забили в ворота Эквадора и Чили соответственно в рамках отбора на ЧМ-2022, после чего сравнялись по голам за южноамериканские сборные в официальных матчах с экс-нападающим Бразилии Роналдо.

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"Альбиселесте" обыграли Эквадор – Месси стал автором единственного гола с пенальти (1:0). Его бывший партнер по "Барселоне" забил мяч в ворота Чили (2:1).

Таким образом, Лионель и Луис оформили по 39 голов за свои сборные в официальных матчах и сравнялись в данном показателе с "Зубастиком". Трио делит первое место в рейтинге голеадоров южноамериканских сборных.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Луис Суарес Роналдо Уругвай
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