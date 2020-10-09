Великое трио: Месси и Суарес повторили латиноамериканский рекорд Роналдо
Каждый забил за свою сборную
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий Уругвая Луис Суарес забили в ворота Эквадора и Чили соответственно в рамках отбора на ЧМ-2022, после чего сравнялись по голам за южноамериканские сборные в официальных матчах с экс-нападающим Бразилии Роналдо.
"Альбиселесте" обыграли Эквадор – Месси стал автором единственного гола с пенальти (1:0). Его бывший партнер по "Барселоне" забил мяч в ворота Чили (2:1).
Таким образом, Лионель и Луис оформили по 39 голов за свои сборные в официальных матчах и сравнялись в данном показателе с "Зубастиком". Трио делит первое место в рейтинге голеадоров южноамериканских сборных.
39 - Tonight, both ???????? Lionel Messi and ???????? Luis Suárez have equalled ???????? Ronaldo's record for most goals scored for a South American national team in competitive matches (39 goals each). Beasts. pic.twitter.com/Yl2OE7tNQL— OptaJavier (@OptaJavier) October 9, 2020
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