Великое трио: Месси и Суарес повторили латиноамериканский рекорд Роналдо

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий Уругвая Луис Суарес забили в ворота Эквадора и Чили соответственно в рамках отбора на ЧМ-2022, после чего сравнялись по голам за южноамериканские сборные в официальных матчах с экс-нападающим Бразилии Роналдо.

"Альбиселесте" обыграли Эквадор – Месси стал автором единственного гола с пенальти (1:0). Его бывший партнер по "Барселоне" забил мяч в ворота Чили (2:1).

Таким образом, Лионель и Луис оформили по 39 голов за свои сборные в официальных матчах и сравнялись в данном показателе с "Зубастиком". Трио делит первое место в рейтинге голеадоров южноамериканских сборных.

