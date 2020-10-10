Юбиляр Суарес, спасительный Месси и целебный Мартини. Южная Америка – на пути к ЧМ

Парагвай - Перу 2:2 (0:0)

Асунсьон. "Эстадио Дефенсорес дель Чако". Арбитр - Нестор Питана (Аргентина)

Голы: Анхель Родриго Ромеро (60, 81) - Андре Мартин Каррижо (52, 85)

Дуэль двух совершенно разных по тренерской философии аргентинцев Рикардо Гареки и Эдуардо Бериццо завершилась ничьей, и матч был довольно равным с небольшим преимуществом хозяев. Бывший динамовец Карлос Самбрано, который сейчас прекрасно чувствует себя в "Боке Джуниорс", едва не доигрался до удаления. Голы же забивали Анхель Ромеро и Андре Каррижо. Первый не является стабильным игроком сборной, а вот Перу – это его команда. Из четырех своих голов в составе Парагвая, три он забил именно этому сопернику. На этот раз соавтором голов оба раза был левый бек Альберто Эспинола, который дебютировал за "гуарани". С другой стороны дублем выстрелил "Змеюка" Каррижо, который, несмотря на выступления в сомнительном чемпионате Саудовской Аравии, был очень энергичным и отличался на фоне партнеров. Для Перу его голевой прорыв очень своевременный, ведь ведущий бомбардир Паоло Герреро давно лечится.

Уругвай - Чили 2:1 (1:0)

Монтевидео. "Сентенарио". Арбитр - Эбер Акино (Парагвай)

Голы: Луис Суарес (39, пенальти), Максимилиан Гомес (90+3) - Алексис Санчес (54)

Футбола в этом поединке было совсем немного несмотря на статус матча - наиболее солидная пара в первом туре. Был гарпастум, было флорентийское кальчо, то есть игра с мячом, где на первом плане жестокие столкновения. Судья же позволял все. Пенальти он дал только за игру рукой, удары же по ногам в этот раз были почти безнаказанными. Луис Суарес забил 60-й гол за сборную. Алексис же Санчес ответил эффектным голом и является абсолютным рекордсменом Чили по всем показателям - 133 матча и 44 гола. Победу принес хозяевам хороший удар Макси Гомеса, за которым не успел присмотреть Артуро Видаль.

Аргентина - Эквадор 1:0 (1:0)

Буэнос-Айрес. "Эстадио Альберто Армандо - Ла Бомбонера". Арбитр - Роберто Тобар (Чили)

Гол: Лионель Месси (13 пенальти)

Плохие против ничтожных. Аргентина была совсем слабой в домашнем противостоянии с подопечными аргентинского тренера Густаво Альфаро, экс-коуча "Боки Джуниорс", на поле которой и проходил матч. Почти год назад в испанском Аликанте Аргентина вынесла этого соперника со свистом - 6:1, а теперь просто мучилась. Схема 4-2-3-1 с Месси на острие не работала вовсе. Два опорника Де Пол и Паредес не имели достаточно разрушительной работы, а вперед продвигать мяч у них не получалось. Слабо же сыграла тройка футболистов, располагавшихся под Месси. Только Лукас Окампос время от времени действовал на обострение, значительно хуже это же пытался делать Маркос Акунья, который давно уже играет как фулбек. Идея же сделать с Лаутаро Мартинеса глубинного плеймейкера провалилась полностью, все же его игра - это атака ворот соперника, а не организация. Очень странно, что Лионель Скалони доверил эту роль не своему тезке, а форварду из "Интера". Парадокс, но Аргентина без мяча играла лучше, чем с ним и это большой минус для мирового гранда.

Эквадор же переживает тяжелые времена, состав откровенно слабый и традиционная организованность этой команды не всегда срабатывает.

Единственный гол случился как следствие косарского подката Первиса Эступиньяна под Окамопоса. Раньше такое не наказывали, но сейчас рекомендации требуют даже к тем, кто сыграл в мяч, но и в ноги, применять максимальные санкции. Месси исполнил приговор, однако такие игры оставляют достаточно горький привкус для фаворитов.

Колумбия - Венесуэла 3:0 (3:0)

Барранкижа. "Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес". Арбитр - Гильермо Герреро (Эквадор)

Голы: Дуван Сапата (16), Луис Муриэль (26, 45+3)

Четырех игроков потеряла Колумбия из-за коронавируса, но по-настоящему команду волновало только отсутствие зараженного голкипера Оспины, ведь как бы ни складывалась его клубная карьера, в сборной он незаменим уже целое десятилетие и наиграл более сотни матчей. Тренер вратарей ирландец Лес МакАлленан решил вызвать сразу четырех других вратарей и после первой же тренировки предпочел Камило Варгаса. Является ли он достойной заменой Оспине, покажет следующий матч против Чили, потому что у Венесуэлы не было единого ударного нападающего Соломона "Царя" Рондона. Того фактически (но не юридически) не отпустил китайский клуба "Далянь Про", ведь при въезде в страну все проходят жесткий двухнедельный карантин.

Результат сделали нападающие "Аталанты" Сапата и Муриэль. Плохая новость для подопечных Карлуша Кейруша одна - травма Сантьяго Ариас.

Бразилия - Боливия 5:0 (2:0)

Сан-Паулу. "Нео Кимико Арена". Арбитр - Леодан Гонсалес (Уругвай)

Голы: Маркиньос (16), Фирмино (30, 49), Хосе Мария Карраско (66, автогол), Филлип Коутиньо (73)

Герой сборной Бразилии Рафаэль Мартини, физиотерапевт. Он быстренько подготовил к игре Неймара, у которого были проблемы с коленом, и скандальный нападающий ПСЖ выдал блестящий матч, разве что не забил. Он, Эвертон и Филлипе Коутиньо разрывали соперника беспощадно, поэтому пять голов - это еще и малый задел хозяев. На свой гол условного престижа Боливия наработала, однако Вевертон, а именно он заменил Аллисона, а не Эдерсон, справился со всеми вызовами.