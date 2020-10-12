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Один из лидеров сборной Аргентины пропустит ближайший матч альбиселесте

Южная Америка
(1 голосов)

Не Месси

Один из лидеров сборной Аргентины пропустит ближайший матч альбиселесте
UA-Футбол
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Уже завтра сборная Аргентины проведет матч против Боливии в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Лионель Скалони не сможет рассчитывать на одного игрока.

По данным итальянских СМИ, пропустит встречу Пауло Дибала. У вингера "Ювентуса" проблемы с желудочно-кишечным трактом и он будет наблюдать за игрой только с трибун.

На прошедших выходных "альбиселесте" обыграла Эквадор благодаря голу Месси. Дибала этот матч также же пропустил.

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Отметим, что всего Пауло провел 29 матчей за Аргентину и забил два гола.

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В статье: Аргентина Пауло Дибала
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