Один из лидеров сборной Аргентины пропустит ближайший матч альбиселесте
Не Месси
Уже завтра сборная Аргентины проведет матч против Боливии в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Лионель Скалони не сможет рассчитывать на одного игрока.
По данным итальянских СМИ, пропустит встречу Пауло Дибала. У вингера "Ювентуса" проблемы с желудочно-кишечным трактом и он будет наблюдать за игрой только с трибун.
На прошедших выходных "альбиселесте" обыграла Эквадор благодаря голу Месси. Дибала этот матч также же пропустил.
Отметим, что всего Пауло провел 29 матчей за Аргентину и забил два гола.
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