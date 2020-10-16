  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Самбрано: Неймар - настоящий клоун. Он ждет малейшего касания, чтобы упасть
В тренде

Самбрано: Неймар - настоящий клоун. Он ждет малейшего касания, чтобы упасть

Южная Америка
(1 голосов)

Сборная Перу в отборе ЧМ-2022 проиграла Бразилии

Самбрано: Неймар - настоящий клоун. Он ждет малейшего касания, чтобы упасть
Новина українською

Защитник сборной Перу и экс-игрок "Динамо" Карлос Самбрано раскритиковал сборную Бразилии после поражения (2:4) в матче отбора ЧМ-2022. Отдельно от Самбрано досталось лидеру бразильцев Неймару.

"Неймар – отличный игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. На поле он все делает осознанно. Он великолепный игрок, но он ждал малейшего касания.

Он падал в штрафной четыре или пять раз и смотрел, назначат ли пенальти. В итоге он дважды добился своего, но в обоих случаях ничего не было.

Судьи мгновенно отправлялись смотреть ВАР. Независимо от эпизода, они просматривали видео, потому что это Бразилия", – цитирует Самбрано Goal.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Неймар Перу Карлос Самбрано Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...