Самбрано: Неймар - настоящий клоун. Он ждет малейшего касания, чтобы упасть
Сборная Перу в отборе ЧМ-2022 проиграла Бразилии
Защитник сборной Перу и экс-игрок "
"Неймар – отличный игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. На поле он все делает осознанно. Он великолепный игрок, но он ждал малейшего касания.
Он падал в штрафной четыре или пять раз и смотрел, назначат ли пенальти. В итоге он дважды добился своего, но в обоих случаях ничего не было.
Судьи мгновенно отправлялись смотреть ВАР. Независимо от эпизода, они просматривали видео, потому что это Бразилия", – цитирует Самбрано Goal.
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