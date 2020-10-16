Самбрано: Неймар - настоящий клоун. Он ждет малейшего касания, чтобы упасть

Защитник сборной Перу и экс-игрок " Динамо " Карлос Самбрано раскритиковал сборную Бразилии после поражения (2:4) в матче отбора ЧМ-2022. Отдельно от Самбрано досталось лидеру бразильцев Неймару.

"Неймар – отличный игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. На поле он все делает осознанно. Он великолепный игрок, но он ждал малейшего касания.

Он падал в штрафной четыре или пять раз и смотрел, назначат ли пенальти. В итоге он дважды добился своего, но в обоих случаях ничего не было.

Судьи мгновенно отправлялись смотреть ВАР. Независимо от эпизода, они просматривали видео, потому что это Бразилия", – цитирует Самбрано Goal.