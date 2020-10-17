Тренер-победитель ЧМ будет тренировать во второй лиге Бразилии

Знаменитый тренер Луис Фелипе Сколари подписал двухлетний контракт с "Крузейро", который идет в зоне вылета бразильской Серии Б.

"Лисы" попали в денежную яму, и в их составе теперь сплошь необстрелянная молодежь и некоторые возрастные легенды клуба, вроде 40-летнего вратаря Фабио и 35-летнего хавбека Энрике.

71-летний Сколари в 2002 году выигрывал чемпионат мира во главе сборной Бразилии, а также становился вице-чемпионом Европы с Португалией в 2004-м. Также он работал в Европе с "Челси", но без особого успеха.

Последние годы тренер-ветеран провел в Китае и дома - и если с "Гуанчжоу Эвергранд" ему сопутствовал успех, и команда выиграла три подряд чемпионата, то в "Палмейрасе" Сколари провалился и был уволен.