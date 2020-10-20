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С пятнами крови на шортах: игрок Фламенго повредил яичко во время матча с Коринтианс

Южная Америка
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Жуткие кадры заставляются сжаться в кресло

С пятнами крови на шортах: игрок Фламенго повредил яичко во время матча с Коринтианс
Новина українською

Защитник "Фламенго" Густаво Энрике получил крайне неприятное повреждение в матче 17-го тура чемпионата Бразилии против "Коринтианс". 27-летний исполнитель покинул поле в конце первого тайма с пятнами крови в области паха, Густаво травмировался во время стыка.

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Во время замены Густаво не сдерживал слез. Пресс-служба "Фламенго" сообщила о повреждении правого яичка.

Отметим, что "Фламенго" разгромил "Коринтианс" со счетом 5:1, "стервятники" уступают "Интернасьоналю" по дополнительным показателям и занимают второе место в турнирной таблице.

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В статье: чемпионат Бразилии Фламенго (Рио-де-Жанейро) Коринтианс (Сан-Паулу) Густаво Энрике
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