С пятнами крови на шортах: игрок Фламенго повредил яичко во время матча с Коринтианс

Защитник "Фламенго" Густаво Энрике получил крайне неприятное повреждение в матче 17-го тура чемпионата Бразилии против "Коринтианс". 27-летний исполнитель покинул поле в конце первого тайма с пятнами крови в области паха, Густаво травмировался во время стыка.

Во время замены Густаво не сдерживал слез. Пресс-служба "Фламенго" сообщила о повреждении правого яичка.

Flamengo CB Gustavo Henrique has been subbed off after suffering from a testicle injury.



Painful pic.twitter.com/h1yJjXhPU7