С пятнами крови на шортах: игрок Фламенго повредил яичко во время матча с Коринтианс
Жуткие кадры заставляются сжаться в кресло
Защитник "Фламенго" Густаво Энрике получил крайне неприятное повреждение в матче 17-го тура чемпионата Бразилии против "Коринтианс". 27-летний исполнитель покинул поле в конце первого тайма с пятнами крови в области паха, Густаво травмировался во время стыка.
Во время замены Густаво не сдерживал слез. Пресс-служба "Фламенго" сообщила о повреждении правого яичка.
Flamengo CB Gustavo Henrique has been subbed off after suffering from a testicle injury.— AllThingsSeleção ™ (@SelecaoTalk) October 18, 2020
Painful pic.twitter.com/h1yJjXhPU7
Отметим, что "Фламенго" разгромил "Коринтианс" со счетом 5:1, "стервятники" уступают "Интернасьоналю" по дополнительным показателям и занимают второе место в турнирной таблице.
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