Кике Сетьен может возглавить бразильский Палмейрас
Там с "Баварией" встретиться не получится
Испанский наставник Кике Сетьен уже в ближайшее время может вернуться к работе. Об этом сообщает Marca.
В его услугах заинтересован бразильский "Палмейрас", который готов вступить с ним в переговоры. В местном чемпионате они идут на восьмом месте.
Отметим, что Сетьен успел полгода поработать с "Барселоной". Был уволен после поражения от "Баварии" 2:8.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Первая Лига. Черноморец лидерство не отдает
- С пятнами крови на шортах: игрок Фламенго повредил яичко во время матча с Коринтианс
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...