Кике Сетьен может возглавить бразильский Палмейрас

Испанский наставник Кике Сетьен уже в ближайшее время может вернуться к работе. Об этом сообщает Marca.

В его услугах заинтересован бразильский "Палмейрас", который готов вступить с ним в переговоры. В местном чемпионате они идут на восьмом месте.

Отметим, что Сетьен успел полгода поработать с "Барселоной". Был уволен после поражения от "Баварии" 2:8.