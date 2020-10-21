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Кике Сетьен может возглавить бразильский Палмейрас

Южная Америка
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Там с "Баварией" встретиться не получится

Кике Сетьен может возглавить бразильский Палмейрас
UA-Футбол
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Испанский наставник Кике Сетьен уже в ближайшее время может вернуться к работе. Об этом сообщает Marca.

В его услугах заинтересован бразильский "Палмейрас", который готов вступить с ним в переговоры. В местном чемпионате они идут на восьмом месте.

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Отметим, что Сетьен успел полгода поработать с "Барселоной". Был уволен после поражения от "Баварии" 2:8.

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В статье: Палмейрас (Сан-Паулу) Кике Сетьен
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