Либертадорес. Прыжок Дельфина и никчемная Барселона (Эквадор)

Перед заключительным туром группового этапа главного турнира Южной Америки были известны сразу 10 из 16-ти участников плей-офф, к тому же "Сантос" и "Бока Джуниор" заранее заняли первые места в своих квартетах.

За шаг до завершения этого этапа соревнований Бразилия подтвердила свое доминирование – пять клубов имели путевки в плей-офф, "Интернасиональ" держал хорошие шансы на выход дальше, и только "Сан Пауло" досрочно прекратил борьбу в этих соревнованиях.

У Аргентины заблаговременно вышли в плей-офф упомянутая "Бока", "Ривер Плейт" и "Расинг".

Группа А

"Фламенго" (Бразилия) - "Джуниор" (Колумбия) 3:1

"Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) - "Барселона" (Эквадор) 2:0

"Фла", вдохновленный выездным разгромом извечного соперника в борьбе за сердца болельщиков "Коринтианса" 5:1, победил и колумбийцев. Витиньо и Линкольн (тот самый, которого хотело киевское "Динамо") были лидерами на поле.

А вот успех "Инде дель Важе" получил на волне поднятой радостной вестью о том, что создатель этой команды испанский наставник Мигель Анхель Рамирес останется в клубе. Еще в начале недели он договорился о всех условиях щедрого контракта и других деталей контракта, но стороны не сошлись в одной позиции. Тренер стремился прийти к бразильскому гранду по окончании сезона, а "Вердао" требовал срочного перехода.

"Барселона" стала одной из самых слабых команд группового раунда даже не столько по показателю набранных очков, сколько по качеству игры.

Группа В

"Боливар" (Боливия) - "Гуарани" (Парагвай) 2:3

"Палмейрас" (Бразилия) - "Тигре" (Аргентина) 5:0

Так что "Палмейрас" продолжает искать тренера и ныне обратился уже к Кике Сетьене. А пока без полноценного руководителя дома зеленая команда разгромила "Тигре". Забили пять, а экс-дончанин Луис Адриано еще и пенальти не реализовал.

Матч тура прошел в Ла Пасе на "Эстадио Эрнандо Силес". "Боливар" достаточно быстро пропустил, в середине второго тайма остался в меньшинстве, но постоянно атаковал. Два гола ударами головой вывели его вперед и отметку 90 минут хозяева встречали победителями. Однако на 90+2-й аргентинец Николас Мана забил казалось бы безнадежным ударом издали, а на 90+6-й Хосе Игнасио Флорентино головой пробил после углового и принес "Гуарани" победу. Парагвайский клуб феноменально живучий, он прошел три круга квалификации в групповой этап и выбил "Коринтианс" с соревнований.

Группа С

"Коло Коло" (Чили) - "Хорхе Вилстерманн" (Боливия) 0:1

"Пеньяроль" (Уругвай) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 3:2

Победа "Хорхе Вилстерманн" стала большой сенсацией, несмотря на довольно успешное до этого выступление. Ожидалось, что самый популярный клуб Чили дома победит и, возможно, с помощью бразильцев даже пройдет дальше. "Коло Коло" действительно имел огромное территориальное преимущество и создал больше соперника острых моментов. Но боливийцы действовали довольно собранно и временами у них проходили довольно интересные атаки со средним пасом. Одна из них стала голевой. Удар Моисеса Вижароеля на 88-й минуте помог рикошет. Все запасные и тренеры гостей выбежали на поле, их долго оттуда выгоняли и даже никого не наказали. Аргентинский наставник Кристиан Диас, как выяснилось, не просто вывел команду в следующий раунд, но и занял с ней первое место.

Ирония судьбы в том, что "Коло Коло" тренирует легенда боливийского футбола, экс-защитник сборной Густаво Кинтерос. Правда, он натурализованный аргентинец, поэтому фактически проиграл дуэль соотечественнику.

Помогли "Хорхе Вилстерманн" стать первым футболисты "Атлетико Паранаэнсе". В матче в Монтевидео против "Пеньяроля" они выиграли первый тайм и, взирая на параллельные нули, расслабились. Хозяева же, недавно продали свою звездочку атаки Факундо Пеллистри в "Манчестер Юнайтед" (сумма больше 10 миллионов евро), смогли переломить игру и добыть три очка. Таким образом, аутсайдер выскочил к Копа Судамерикана.

Группа D

"Ривер Плейт" (Аргентина) - ЛГУ (Эквадор) 3:0

"Сан Пауло" (Бразилия) - "Бинасионал" (Перу) 5:1

В этом квартете только первые две команды теоретически могли поменяться местами. Теоретически, потому что разница в классе между "Ривер" и ЛГУ огромна. В марте аргентинцы проиграли этому сопернику 0:3, но это было почти на 3000 метрах над уровнем моря. На привычной для большинства людей высоте все стало на свои места. Отмечу гол 20-летнего вингера Макарова "Паука" Альвареса, он стал для него пятым в четырех последних играх Либертадорес. Гости жаловались, и справедливо, что при счете 2:0 им не дали пенальти (чистая игра рукой), но после разгрома трудно поверить, что они могли радикально изменить ход матча. Гол забил наш знакомый по "Карпатах" Хорхе Карраскаль.

Отдельной загадкой турнира остался перуанский "Бинасиональ". Это дебютант Либертадорес. На его гербе изображены две очень хищные пумы, но если не присматриваться, то может показаться, что они улыбаются. Каким-то чудом они действительно были хищными в первом матче, когда этот клуб обыграл "Сан Пауло". Чудо это называется высота. В дальнейшем же были четыре разгромы и суммарные 25 голов в минусе.

Группа Е

"Гремио" (Бразилия) - "Америка" (Колумбия) 1:1

"Универсидад Католика" (Чили) - "Интернасионал" (Бразилия) 2:1

Первому месту "Гремио" ничего не угрожало, ведь их сосед "Интер" проигрывал в Чили. Вальтер Каннеманн дважды подвел команду – автогол и удаление. Однако еще с нереализованным пенальти хозяева ничью добыли. Второй одиннадцатиметровый доверили бить 90+1-й минуте экс -харьковчанину Диего Соузе и он не ошибся.

А лидер чемпионата Бразилии "Интернасионал" таки проиграл. Шанс опередить его в турнирной таблице у "Америки" был очень призрачный. Бразильцы же устали от жесткого графика игр и думали о следующем матче против "Фламенго", который решит судьбу первого места в Бразилии.

Группа F

"Насиональ" (Уругвай) - "Алианза" (Перу) 2:0

"Расинг" (Аргентина) - "Эстудиантес де Мерида" (Венесуэла) 2:1

Группа G

"Сантос" (Бразилия) - "Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) 2:1

"Олимпия" (Парагвай) - "Делфин" (Эквадор) 0:1

Несмотря на досрочное первое место "Сантос" дома победил и сделал это заслуженно. Мастером всего стал Лукас Брага, который вышел на замену, заработал желтую, забил гол и сделал ассист. Все это выбило из турнира "Дефенса и Хустисиа" Эрнана Креспо.

А вот эквадорский "Дельфин" прыгнул с последнего места в плей-офф. "Олимпия" Роке Санта Круза и Дерлиса Гонсалес уничтожала соперника весь матч, оставила его без мяча и нанесли по его воротам 25 ударов. Однако соперник все же отвечал контрвыпадами, а забил после штрафного, когда высоченного уругвайского защитника Кристиана Но оставили одного словно в пустыне. За время подачи он мог бы и успеть покурить.

Группа Н

"Бока Джуниорс" (Аргентина) - "Каракас" (Венесуэла) 3:0

"Либертад" (Парагвай) - "Индепендиенте Медельин" (Колумбия) 2:4

"Генуэзцы" сделали результат уже в первом тайме – три гола и дубль Карлитоса Тевеса. Видно было, насколько аргентинский гранд просто соскучился по футболу. Уже вскоре (30 октября) в Аргентине таки начнется чемпионат.

Неприятно удивил своих сторонников "Либертад", который был лидером по всем расчетам, но колумбийцы завершили неудачное для них выступление в группе двумя выездными победами, поочередно взяв верх над претендентами на второе место.

В плей-офф попали только три представителя Аргентины, зато восемь команд, шагающие дальше, возглавляют специалисты именно из этой страны.

Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала. Эта стадия начнется 24 ноября.