Неймар, Алиссон и Коутиньо получили вызов в сборную Бразилии
Как всегда, боевой состав
Главный тренер сборной Бразилии Тете определился с командой, которая сыграет в двух матчах отбора к чемпионату мира в ноябре.
Все звезды, Неймар, Коутиньо, Жезус и другие, получили свое место в команде. Более того, в списке оказался Алиссон Бекер, который пропустил игры "Ливерпуля".
Полный список:
- Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон
- Защитники: Данило, Менино, Лоди, Теллес, Силва, Маркиньос, Милитао, Кайо
- Полузащитники: Каземиро, Артур, Луиз, Фабиньо, Рибейро, Коутиньо, Эвертон
- Нападающие: Неймар, Жезус, Винисиус, Фирмино, Ришарлисон
Отметим, что в ноябре Бразилия сыграет против Венесуэлы и Уругвая.
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