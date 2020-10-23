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Неймар, Алиссон и Коутиньо получили вызов в сборную Бразилии

Южная Америка
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Как всегда, боевой состав

Неймар, Алиссон и Коутиньо получили вызов в сборную Бразилии
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Бразилии Тете определился с командой, которая сыграет в двух матчах отбора к чемпионату мира в ноябре.

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Все звезды, Неймар, Коутиньо, Жезус и другие, получили свое место в команде. Более того, в списке оказался Алиссон Бекер, который пропустил игры "Ливерпуля".

Полный список:

  • Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон
  • Защитники: Данило, Менино, Лоди, Теллес, Силва, Маркиньос, Милитао, Кайо
  • Полузащитники: Каземиро, Артур, Луиз, Фабиньо, Рибейро, Коутиньо, Эвертон
  • Нападающие: Неймар, Жезус, Винисиус, Фирмино, Ришарлисон

Отметим, что в ноябре Бразилия сыграет против Венесуэлы и Уругвая.

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В статье: Бразилия Неймар Тите Алиссон Бекер
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