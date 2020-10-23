Неймар, Алиссон и Коутиньо получили вызов в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тете определился с командой, которая сыграет в двух матчах отбора к чемпионату мира в ноябре.

Все звезды, Неймар, Коутиньо, Жезус и другие, получили свое место в команде. Более того, в списке оказался Алиссон Бекер, который пропустил игры "Ливерпуля".

Полный список:

Вратари : Алиссон, Эдерсон, Вевертон

: Алиссон, Эдерсон, Вевертон Защитники : Данило, Менино, Лоди, Теллес, Силва, Маркиньос, Милитао, Кайо

: Данило, Менино, Лоди, Теллес, Силва, Маркиньос, Милитао, Кайо Полузащитники : Каземиро, Артур, Луиз, Фабиньо, Рибейро, Коутиньо, Эвертон

: Каземиро, Артур, Луиз, Фабиньо, Рибейро, Коутиньо, Эвертон Нападающие: Неймар, Жезус, Винисиус, Фирмино, Ришарлисон

Отметим, что в ноябре Бразилия сыграет против Венесуэлы и Уругвая.