Марсело Гальярдо: художник футбола, создающий новых игроков

Большая коронавирусная пауза в аргентинском футболе – вещь не из приятных почти для всех. По играм Либертадорес было заметно, насколько клубы этой страны соскучились по игре, даже те, которые свои матчи провалили, действовали с большим рвением. Отдельно, как всегда, отличались два монстра - "Бока" и "Ривер". Они в прекрасном состоянии и предпочитают бой. Да, они весьма разные. "Бока" вновь стремится построить идеально сильную при разных обстоятельствах машину, а вот их вечные оппоненты ищут новые краски в импровизации.

Это время паузы ярко подчеркнул выдающийся творческий подход Марсело Гальярдо. Он настоящий художник, если такое определение не воспринимать в сугубо богемном и импрессионистском смысле.

Начало именно Гальярдо тренерской карьеры воспринималось очень скептически. Бывшие звезды имеют право и шанс на определенную прихоть. Вспомните хотя бы Диего Марадону, особенно его последние тренерские попытки, которые завершились только знаменитыми видео неадекватного поведения, очевидно стимулированным тяжелыми препаратами.

Гальярдо же меньше напоминал человека с тренерским талантом на протяжении карьеры. Некий художник ради специфической эстетики. Его даже в Аргентине называли "спящим плеймейкером", когда Марсело было не интересно, он выключался из игры.

Однако совершенно несистемный, хотя и невероятно одаренный игрок, смог стать успешным и системным тренером. Он просто построил свою систему.

Несколько лет назад один из болельщиков "Ривера" отметил, что он уже больше верит в Гальярдо, чем в сам клуб.

Марсело больше верит в игроков, которые умеют угадывать наперед действия соперников и, особенно, партнеров по команде.

Систематически Гальярдо имеет ряд требований к игрокам, но никогда не является догматиком. Схемы игры у него меняются легко и часто. Агрессивная 4-1-3-2 – его любимая. Ее он лелеет и каждый раз, когда нужно быть осторожным, переходит к новым формациям.

Становление этого тренера прошло несколько этапов и уже имея кучу трофеев (Копа Либертадорес, Копа Судамеркана) он пережил свой этап испытаний по полной.

В свое время, в 2016-м, Гальярдо кадрово менял команду, но трудности встретили его в темном переулке.

Десять травмированных-больных футболистов основы, поражение от "Бока Джуниорс" и попадание на девятое место. Вот момент, когда Гальярдо смело поставил крест на гениальном Андрес Д'Алессандро, игрок был инертным.

Тогда и прозвучало знаменитое: "Я не боюсь создавать совершенно новые команды – мне нравятся эти проблемы, они наполняют меня энергией. Не знаю, сможем ли мы всегда побеждать, но мы попробуем".

Все вышеупомянутое приведено ради понимания философии Гальярдо. Он дает шанс в первую очередь креативным футболистам с нестандартным видением. Таким, каким был сам. Но Гальярдо-футболист остался в рамках парадигмы плеймейкера. Своим же подопечным он дает больше шансов. Главное – убедить тренера в своей полезности. Фактически футболисты в его команде разделены на две категории – те, кто стремится творить и те, кто работает в соответствии с четким заданием. Переход из категории в категорию возможен, главное во время тренировок убедить тренера, что в этом есть смысл.

Только за последнее время Гальярдо успешно переформатировал таких игроков как Паласиос, Монтиель, Друисси.

Также он успешно вылепил Эзекиля Паласиоса, ныне футболиста леверкузенского "Байера". Из него он создал абсолютно универсального хавбека, футболиста максимального диапазона действия. Это очень помогало его любимые 4-1-3-2 перестраивать моментально на более осторожные формации. В этом весь Марсело с его разделением на импровизаторов и солдат. А вот универсалы наиболее ценны. Универсализм не предусматривает только действия на нескольких позициях. "Начо" Фернандес может в "Ривере" закрыть несколько позиций, однако он "солдат". А вот на Хорхе Карраскаля Гальярдо рассчитывал как на большого универсала атаки. Он оценил его огромный потенциал и до сих пор стремится сделать колумбийца больше крайним нападающим. Пока хорошо не получается, хотя эпизодически Карраскаль таки приносит пользу. Тренер требует от креативных игроков максимальной импровизации и поэтому то, что казалось в Украине чрезмерным индивидуализмом и антикомандной игрой, в "Ривере" являются слишком простыми решениями.

Сейчас главным проектом Гальярдо является Сантьяго Соса. Полузащитник, которого он вывел из состояния чисто разрушительного игрока и даже центрального полузащитника в функции универсального хавбека. Еще футболиста с хорошим пасом. Все это удалось прокачать за время коронавирусной паузы.

Главным же открытием сейчас в "Ривера" является Хулиан "Паук" Альварес. Фланговый форвард со смещениями в центр – это его естественное воплощение. Невероятные пять голов в пяти матчах подчеркнули эффективность работы Гальярдо. Он искал в этом футболисте бывшего себя и отказался от этой идеи достаточно быстро. Алверес стал фланговым нападающим очень широкого действия.

Гальярдо достаточно нетипичный тренер для нынешних времен, ведь он не радикальный адепт атаки, вместе с тем он адепт игры на обострение всегда. Уже не раз имел предложения от европейских грандов, но пока достойного не было. Поэтому "Ривер Плейт" – это нынешний вариант попробовать "квантовый скачок". Получится или нет не важно – главное поиск.