Уже найденная замена. Полузащитник Ливерпуля не поможет Бразилии в ближайших матчах

В матче Лиги Чемпионов игрок "Ливерпуля" Фабиньо получил травму подколенного сухожилия. Он точно не поможет сборной Бразилии в отборочных играх.

Тите уже определился с заменой бразильца. Его место в заявке займет Аллан, который сейчас играет в "Эвертоне". Пятикратные чемпионы мира сыграют против Венесуэлы и Уругвая.

