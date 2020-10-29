Уже найденная замена. Полузащитник Ливерпуля не поможет Бразилии в ближайших матчах

В матче Лиги Чемпионов игрок "Ливерпуля" Фабиньо получил травму подколенного сухожилия. Он точно не поможет сборной Бразилии в отборочных играх.

Тите уже определился с заменой бразильца. Его место в заявке займет Аллан, который сейчас играет в "Эвертоне". Пятикратные чемпионы мира сыграют против Венесуэлы и Уругвая.

Brazil have confirmed Fabinho is out of their squad for next month’s World Cup qualifiers because of injury – and they have called up another Merseyside midfielder to replace him. ???????? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 29, 2020

А вот "Ливерпулю" будет сложнее. Фабиньо закрывал позицию ван Дейка, пока голландец восстанавливается от разрыва крестообразных связок. Теперь у Клоппа осталось два центрбека - Гомес и Матип.

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В текущем сезоне Фабиньо отыграл десять матчей.