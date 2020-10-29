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Уже найденная замена. Полузащитник Ливерпуля не поможет Бразилии в ближайших матчах

Южная Америка
(1 голосов)

Клоппу будет сложнее

Уже найденная замена. Полузащитник Ливерпуля не поможет Бразилии в ближайших матчах
UA-Футбол
Новина українською

В матче Лиги Чемпионов игрок "Ливерпуля" Фабиньо получил травму подколенного сухожилия. Он точно не поможет сборной Бразилии в отборочных играх.

Тите уже определился с заменой бразильца. Его место в заявке займет Аллан, который сейчас играет в "Эвертоне". Пятикратные чемпионы мира сыграют против Венесуэлы и Уругвая.

А вот "Ливерпулю" будет сложнее. Фабиньо закрывал позицию ван Дейка, пока голландец восстанавливается от разрыва крестообразных связок. Теперь у Клоппа осталось два центрбека - Гомес и Матип.

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В текущем сезоне Фабиньо отыграл десять матчей.

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В статье: Бразилия Ливерпуль Фабиньо Аллан
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