Новым тренером Фламенго стал вратарь-бомбардир Сени

Экс-голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени стал новым главным тренером "Фламенго". Бразильский клуб подписал контракт с 47-летним специалистом. Соглашение будет действовать до декабря 2021 года.

Ранее Сени возглавлял клуб "Форталеза". Он покинул команду, чтобы перейти во "Фламенго".

Сени всю карьеру игрока провёл в "Сан-Паулу". Он является самым результативным голкипером в истории футбола: забил 131 мяч.

Ранее "Фламенго" уволил с поста главного тренера испанца Доменека Торрента, который проработал в клубе всего 10 недель. В 15 последних матчах "Фламенго" потерпел лишь два поражения, но этого оказалось достаточно, чтобы расстаться с тренером.