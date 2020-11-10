Новым тренером Фламенго стал вратарь-бомбардир Сени
Клуб распрощался со своим тренером из-за двух поражений
Экс-голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени стал новым главным тренером "Фламенго". Бразильский клуб подписал контракт с 47-летним специалистом. Соглашение будет действовать до декабря 2021 года.
Ранее Сени возглавлял клуб "Форталеза". Он покинул команду, чтобы перейти во "Фламенго".
Сени всю карьеру игрока провёл в "Сан-Паулу". Он является самым результативным голкипером в истории футбола: забил 131 мяч.
Ранее "Фламенго" уволил с поста главного тренера испанца Доменека Торрента, который проработал в клубе всего 10 недель. В 15 последних матчах "Фламенго" потерпел лишь два поражения, но этого оказалось достаточно, чтобы расстаться с тренером.
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