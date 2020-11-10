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Новым тренером Фламенго стал вратарь-бомбардир Сени

Южная Америка
(1 голосов)

Клуб распрощался со своим тренером из-за двух поражений

Новым тренером Фламенго стал вратарь-бомбардир Сени
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Экс-голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени стал новым главным тренером "Фламенго". Бразильский клуб подписал контракт с 47-летним специалистом. Соглашение будет действовать до декабря 2021 года.

Ранее Сени возглавлял клуб "Форталеза". Он покинул команду, чтобы перейти во "Фламенго".

Сени всю карьеру игрока провёл в "Сан-Паулу". Он является самым результативным голкипером в истории футбола: забил 131 мяч.

Ранее "Фламенго" уволил с поста главного тренера испанца Доменека Торрента, который проработал в клубе всего 10 недель. В 15 последних матчах "Фламенго" потерпел лишь два поражения, но этого оказалось достаточно, чтобы расстаться с тренером.

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В статье: Рожерио Сени Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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wavo54
10.11.2020 в 18:04
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