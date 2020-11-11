Будущий клуб Тайсона, экспрессия Сампаоли, потенциал Сан-Паулу. Ультра интрига в Бразилии

Бразильский чемпионат уже пересек экватор и в этот раз интрига в нем максимальна. Вообще-то ожидать ярой борьбы за титул в стране, где существует 13 исторических клубов грандов, очень логично. Однако уже более 15 сезонов подряд этого не происходило, круг претендентов на общую победу уже после первой части соревнований не выходил за пределы пяти команд.

Однако сейчас сразу восемь клубов имеют шансы на глобальный успех. Экстра плотный календарь матчей, постоянные проблемы с футболистами, у которых обнаружили короновирус - все это придает элементы неожиданности и интриги. Даже при отсутствии "Крузейро", который сейчас ведет борьбу во втором дивизионе и пытается разобраться с долгами, в частности, перед луганской "Зарей", в бразильской элите очень жарко.

Среди наиболее пострадавших от Ковид-19 оказался прошлогодний чемпион "Фламенго". Его состав формально мало изменился со времен великих побед под руководством Жорже Жезуша. Ушли Пабло Мари и Рафинья. Но Габигол и Диего Алвес давно выбыли из боевого списка, другие лидеры тоже немало пропустили, поэтому игроки резерва получили свои шансы. Матеузиньйо, Матеус Тулер, Натан, Мичаел сыграли уже достаточно, чтобы произвести положительное впечатление.

Главное же изменение у "Фла" - ​​это модель игры, привитая каталонцем Доменеком Торрентом, бывшим помощником Пепа Гвардиолы. Схему 4-2-3-1 он решительно сменил на 4-3-3 и последовательно работает в новом режиме. И без того довольно агрессивная игра самой популярной команды Бразилии стала еще более ультимативной, заточенной на тотальный контроль мяча и всей ширины поля. Когда это работает, команда способна уничтожать всех оппонентов, как было в матче против "Коринтианса" (победа 5:1). Однако за последнее время соперники дважды не просто переиграли "Фламенго", но и разгромили его. "Сан-Паулу" 4:1, а "Атлетико Минейро" 4:0. Следствием погромов стала отставка тренера. Теперь проект возглавил Рожерио Сени.

Минейро же на самом деле поразил игрой против чемпиона. Наверное, это был лучший футбол, увиденный в Бразилейрао 2020. Отдав полностью инициативу, "бешеные петухи" атаковали акцентировано и очень мощно. Они часто глубоко садились в защиту, но неожиданно умели прессинговать по всему полю.

"Атлетико Минейро" команда полностью тренерская, вся его сила - это мудрость и экспрессия аргентинца Сампаоли. В прошлом году он очень хорошо поработал с "Сантосом". Там он тоже имел ограниченные ресурсы. Теперь тот же путь он прокладывает в Белу-Оризонти.

Этот тренер зарабатывает больше желтых карточек, чем футболисты и вместе с тем он удивительно эффективно работает с составом без звезд. Руководство клуба главную ставку сделало на него, именно Сампаоли самый дорогой актив клуба, его зарплата самая высокая в Бразилии (если считать с премиальными). Это затрудняет работу на трансферном рынке, хотя недавно подписали известного чилийца Эдуардо Варгаса и перспективного аргентинца Матиаса Зарачо. Но все равно ресурсов Сампаоли не хватает, он может повторить свой прошлогодний результат, вице-чемпионство.

Атлетико Минейро - Фламенго 4:0. Видео обзор матча

Во главе же турнирной таблицы "Интернасионал". Тот самый, что будет следующим клубом Тайсона. Вот именно сейчас приход этого игрока невероятно помог бы красному клубу, но возвращение на родные поля игрока "Шахтера" состоится в следующем году. Несмотря на наличие финансовых возможностей "Интер" не может выкупить контракт игрока сейчас, ведь дончане стремятся удержать бразильца до конца евро сезона.

В целом "Интер" выглядит очень сбалансированным в игре, умным и последовательным. Аргентинский наставник Фернандо Кудет взрастил очень управляемую и разумную команду. Его (или уже не его, ведь Кудет должен возглавить "Сельту") проблемой в настоящее время является отсутствие игроков атаки. Знаменитый ветеран перуанец Паоло Герреро давно уже не играет, а теперь еще и выбыл Тьяго Галярдо, который является главным бомбардиром первенства. Вот здесь как раз нужен был бы Тайсон.

Лидером же по потенциальным очкам является "Сан-Паулу". Впервые со времен Муриси Рамальйо и Рожерио Сени этот клуб реально претендует на титул. Приходится только удивляться тому, как долго руководители клуба терпели неудачи тренера Фернандо Диница. Этот классический футбольный идеалист настойчиво строил свою команду и не обращал внимания на поражение. "Это наш футбол" - шутил уже вице-президент "Сан-Паулу" после очередной неудачи в матче, в котором подопечные Диница полностью переигрывали соперника. Эти набитые шишки таки немного изменили подход тренера в сторону прагматизма, хотя не лишили его веры в конструктивную игру. Переход к более рациональному футбол тоже не был простым, именно в это время "Сан-Паулу" вылетел из Копа Либертадорес и впоследствии из Копа Судамерикана. Руководство вновь сделало большой вдох и выдох и все же оставило тренера. Крупная победа над "Фламенго" в матче, начавшемся с пропущенного гола уже на 6-й минуте, стала наградой за терпение. Если "Сан-Паулу" победит в трех перенесенных из-за пандемии матчах, то будет солидный отрыв, но с учетом плотности календаря, это слишком сложная задача.

"Флуминенсе", "Палмейрас" и "Сантос" тоже держатся в пределах чемпионской гонки. Реально же претендовать на серозный успех из них готов только "Палмейрас". У него есть очень качественный состав, возможность ротации и солидный бюджет. Недавно возглавил команду молодой (41 год) португалец Абель Феррейра, ранее работавший в "Браге" и ПАОКе. От скорости его адаптации к бразильским реалиям и будет зависеть успешность или нет "Палмейраса" в текущем сезоне.

Иностранные тренеры же в Бразилии - это тренд. Жорже Жесуш, Жесуальдо Феррейра, Торрент и Рафаэль Дудамель в этом сезоне уже работали с местными клубами. Сейчас же тренируют упомянутые Абель Феррейра, Кудет, Сампаоли и португалец Са Пинту "Васко" и аргентинец Рамон Диас "Ботафого". Двое последних должны вытаскивать исторических грандов из зоны вылета, где также оказался и "Атлетико Паранаэнсе", в который вернулся 37-летний экс-дончанин Жадсон. "Атлетико" выглядит совсем странно в компании неудачников, ведь имеет достаточно боевой состав и играет в умный футбол. Проблемой же стала фантастическая текучесть тренеров, из-за чего команда просто теряется.

Среди относительно успешных команд и претендентов на чемпионство стоит вспомнить "Гремио". Он побывал среди аутсайдеров, но начал стремительный подъем. Пять побед во всех соревнованиях подряд вернули его к жизни. Традиционно мушкетерам с Порто-Аллегри не хватает кадрового ресурса и просто качественных игроков, но Ренато Гаушо уже столько раз обманывал судьбу и творил чудеса, что в него трудно не верить. На триумф в чемпионате у этого тренера вряд ли хватит сил. А вот за кубковые трофеи он точно поборется.