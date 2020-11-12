Марадону выписали из больницы после операции по удалению субдуральной гематомы

Экс-футболист и бывший тренер национальной сборной Аргентины Диего Марадона выписан из больницы после перенесенной операции. Напомним, на прошлой неделе 60-летний аргентинец был госпитализирован с субдуральной гематомой (сгусток крови между мозгом и черепом).

Поначалу выписку Марадоны откладывали из-за проблем, которые могли быть вызваны частым употреблением алкоголя, однако сегодня, 12 ноября, медики разрешили Диего вернуться домой под наблюдением врача.

Диего выступал за "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз". Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Марадона – чемпион мира 1986 года.