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Четыре игрока Шахтера сыграли за олимпийскую сборную Бразилии

Южная Америка
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Горняки помогли селесао одержать волевую победу

Четыре игрока Шахтера сыграли за олимпийскую сборную Бразилии
Новина українською

Сборная Бразилии (U-23) встречались с командой Южной Кореи (U-23) в международном товарищеском матче.

Майкон вышел в стартовом составе команды из Южной Америки. Тете и Маркос Антонио появились на поле на 78 минуте матча. Через четыре минуты после этих замен вышел и Додо. Для всех игроков "Шахтера", кроме Майкона, это был дебют за олимпийскую сборную Бразилии.

Первыми счет в матче открыли корейцы уже на седьмой минуте встречи. В середине первого тайма они же не реализовали пенальти. Отыграться бразильцы смогли за три минуты до свистка на перерыв усилиями Куньи. Во втором тайме преимущество "селесао" закрепили голами Родриго и Рейнер. Итоговый результат встречи 1:3.

Следующий матч Бразилия (U-23) проведет против олимпийской сборной Египта 17 ноября.

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В статье: Майкон Бразилия (U-23) Шахтер (Донецк) Додо Маркос Антонио Тете
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