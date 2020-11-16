"Настало время завершить эту гонку". Хавьер Маскерано повесил бутсы на гвоздь

Футболист "Эстудиантеса" Хавьер Маскерано объявил о завершении игровой карьеры. Ранее аргентинский защитник и хавбек выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону" и китайский "Хэбэй Чайна Форчун". Цитирует Хавьера Goal.com.

"Настал момент завершить карьеру. Что-то произошло в последние месяцы. На сегодняшний день это самое правильное решение. Я всегда жил своей профессией на все сто и выкладывался по максимуму. Однако в последнее время ощущаю, что мне тяжело".