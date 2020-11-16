"Настало время завершить эту гонку". Хавьер Маскерано повесил бутсы на гвоздь
"Маленький вождь"
Футболист "Эстудиантеса" Хавьер Маскерано объявил о завершении игровой карьеры. Ранее аргентинский защитник и хавбек выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону" и китайский "Хэбэй Чайна Форчун". Цитирует Хавьера Goal.com.
"Настал момент завершить карьеру. Что-то произошло в последние месяцы. На сегодняшний день это самое правильное решение. Я всегда жил своей профессией на все сто и выкладывался по максимуму. Однако в последнее время ощущаю, что мне тяжело".
"После возобновления соревнований в условиях пандемии я думал, что вновь почувствую импульс, но этого не произошло. Из уважения ко всем, настало время отойти в сторону и завершить эту гонку".
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