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"Настало время завершить эту гонку". Хавьер Маскерано повесил бутсы на гвоздь

Южная Америка
(2 голосов)

"Маленький вождь"

"Настало время завершить эту гонку". Хавьер Маскерано повесил бутсы на гвоздь
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Футболист "Эстудиантеса" Хавьер Маскерано объявил о завершении игровой карьеры. Ранее аргентинский защитник и хавбек выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону" и китайский "Хэбэй Чайна Форчун". Цитирует Хавьера Goal.com.

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"Настал момент завершить карьеру. Что-то произошло в последние месяцы. На сегодняшний день это самое правильное решение. Я всегда жил своей профессией на все сто и выкладывался по максимуму. Однако в последнее время ощущаю, что мне тяжело".

"После возобновления соревнований в условиях пандемии я думал, что вновь почувствую импульс, но этого не произошло. Из уважения ко всем, настало время отойти в сторону и завершить эту гонку".

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В статье: Хавьер Маскерано Барселона Ливерпуль Эстудиантес (Ла-Плата)
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Источник:
Goal.com

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