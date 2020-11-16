  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. "В перерывах между таймами я просто плачу". Карлос Тевес – о борьбе своего отца с COVID-19
В тренде

"В перерывах между таймами я просто плачу". Карлос Тевес – о борьбе своего отца с COVID-19

Южная Америка
(1 голосов)

Карлос на связи

"В перерывах между таймами я просто плачу". Карлос Тевес – о борьбе своего отца с COVID-19
Новина українською

Капитан "Бока Хуниорс" Карлос Тевес прокомментировал состояние здоровья Раймундо Тевеса. Приемный отец футболиста 45 дней находился в отделении интенсивной терапии в частной больнице Буэнос-Айреса – он был выписан в сентябре, но пару недель назад ему вновь стало плохо, и он вернулся в медучреждение. Издание ESPN отмечает, что Раймундо страдает от диабета.

Читайте такжеКарлос Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс до 2021 года

"Это очень тяжело и сложно описать. Меня переполняют разные эмоции. Иногда я в порядке, а иногда в перерывах между таймами я просто плачу. Я регулярно прихожу в больницу, а затем нужно оставаться сильным, чтобы выходить на поле. Баннеры болельщиков очень помогают и наполняют мою душу. Спасибо "Бока Хуниорс" за поддержку – благодаря им я и моя семья продолжает бороться".

Биологический отец Тевеса был убит еще до его рождения. Ранее форвард успешно выступал в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", в январе 2018 года он вернулся в "Бока Хуниорс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Тевес Бока Хуниорс (Аргентина) Бока Хуниорс коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 14:18
Як це прийомний батько? Може Тевеc -прийомний син?) Здоров'я батьку!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...