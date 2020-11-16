"В перерывах между таймами я просто плачу". Карлос Тевес – о борьбе своего отца с COVID-19

Капитан "Бока Хуниорс" Карлос Тевес прокомментировал состояние здоровья Раймундо Тевеса. Приемный отец футболиста 45 дней находился в отделении интенсивной терапии в частной больнице Буэнос-Айреса – он был выписан в сентябре, но пару недель назад ему вновь стало плохо, и он вернулся в медучреждение. Издание ESPN отмечает, что Раймундо страдает от диабета.

Читайте также Карлос Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс до 2021 года

"Это очень тяжело и сложно описать. Меня переполняют разные эмоции. Иногда я в порядке, а иногда в перерывах между таймами я просто плачу. Я регулярно прихожу в больницу, а затем нужно оставаться сильным, чтобы выходить на поле. Баннеры болельщиков очень помогают и наполняют мою душу. Спасибо "Бока Хуниорс" за поддержку – благодаря им я и моя семья продолжает бороться".

Биологический отец Тевеса был убит еще до его рождения. Ранее форвард успешно выступал в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", в январе 2018 года он вернулся в "Бока Хуниорс".