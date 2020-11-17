Игроки Шахтера не помогли. Молодежная сборная Бразилии проиграла одногодкам из Египта
Неожиданно
В сегодняшнем товарищеском матче Бразилия U-23 проиграла на выезде одногодкам из Египта.
За "Селесао" играют четыре игрока донецкого "Шахтера". Майкон сегодня вышел в старте, а Додо, Маркос Антонио и Тете появились в качестве усиления.
Бразильцы первыми открыли счет усилиями Родриго, но во втором тайме пропустили дважды, минимально уступив сопернику.
Египет U-23 - Бразилия U-23 2:1
Голы: Эль-Эрьяр 48, Яссер Раян 56 - Родриго 17
Состав Бразилии: Фузато - Эмерсон (Додо 74), Луанко, Габриэль, Энрике (Тете 74) - Майкон, Вендел (М. Антонио 46), Рейньер - Нерес, Кунья, Родриго
Fim de jogo no Cairo.— CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 17, 2020
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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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Joyce (Donetsk)
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ПетроФ (Луцьк)
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