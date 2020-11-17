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Игроки Шахтера не помогли. Молодежная сборная Бразилии проиграла одногодкам из Египта

Южная Америка
(1 голосов)

Неожиданно

Игроки Шахтера не помогли. Молодежная сборная Бразилии проиграла одногодкам из Египта
UA-Футбол
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В сегодняшнем товарищеском матче Бразилия U-23 проиграла на выезде одногодкам из Египта.

За "Селесао" играют четыре игрока донецкого "Шахтера". Майкон сегодня вышел в старте, а Додо, Маркос Антонио и Тете появились в качестве усиления.

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Бразильцы первыми открыли счет усилиями Родриго, но во втором тайме пропустили дважды, минимально уступив сопернику.

Египет U-23 - Бразилия U-23 2:1
Голы: Эль-Эрьяр 48, Яссер Раян 56 - Родриго 17
Состав Бразилии: Фузато - Эмерсон (Додо 74), Луанко, Габриэль, Энрике (Тете 74) - Майкон, Вендел (М. Антонио 46), Рейньер - Нерес, Кунья, Родриго

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В статье: Майкон Бразилия (U-23) Додо Маркос Антонио Тете
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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.11.2020 в 00:43
Знайшли ким підсилювати - шахтьоровцями ))) Тому і результат цілком логічний і закономірний )
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0
-1
Joyce (Donetsk)
18.11.2020 в 00:29
Кротов надо в основе выпускать, а не в конце матча. Вот нахрена Майкона вызывать? Да еще в основе выпускать? :)
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+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.11.2020 в 23:10
отак вона молодіжка Бразиліїї, незабаром будуть пролгравати і папусам, звісно якщо і дальше будуть кротів визивати))
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0
-1


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