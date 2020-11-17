Игроки Шахтера не помогли. Молодежная сборная Бразилии проиграла одногодкам из Египта

В сегодняшнем товарищеском матче Бразилия U-23 проиграла на выезде одногодкам из Египта.

За "Селесао" играют четыре игрока донецкого "Шахтера". Майкон сегодня вышел в старте, а Додо, Маркос Антонио и Тете появились в качестве усиления.

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Бразильцы первыми открыли счет усилиями Родриго, но во втором тайме пропустили дважды, минимально уступив сопернику.

Египет U-23 - Бразилия U-23 2:1

Голы: Эль-Эрьяр 48, Яссер Раян 56 - Родриго 17

Состав Бразилии: Фузато - Эмерсон (Додо 74), Луанко, Габриэль, Энрике (Тете 74) - Майкон, Вендел (М. Антонио 46), Рейньер - Нерес, Кунья, Родриго