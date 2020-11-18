Все началось с Суареса. В сборной Уругвая вспышка COVID-19
Больше всех пострадал один мадридский клуб
В сборной Уругвая зафиксировано вспышка коронавируса. Несколько дней назад положительный тест сдал Луис Суарес, после чего были зафиксированы новые случаи.
В сумме, заболели пять игроков (не считая Луиса), пресс-аташе, главный врач команды, а также несколько членов деллигации.
Среди игроков положительными стали Диего Росси, Алексис Ролин, Матиас Винья и Родриго Муньос. По прибытию в Мадрид, также стало известно о заболевании Лукаса Торрейры - он, как и Суарес, игрок "Атлетико".
???? Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 18/11/2020 pic.twitter.com/Ibhf8kYhWb— AUF (@AUFOficial) November 18, 2020
Отметим, что вчера Уругвай играл
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