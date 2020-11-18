Все началось с Суареса. В сборной Уругвая вспышка COVID-19

В сборной Уругвая зафиксировано вспышка коронавируса. Несколько дней назад положительный тест сдал Луис Суарес, после чего были зафиксированы новые случаи.

В сумме, заболели пять игроков (не считая Луиса), пресс-аташе, главный врач команды, а также несколько членов деллигации.

Среди игроков положительными стали Диего Росси, Алексис Ролин, Матиас Винья и Родриго Муньос. По прибытию в Мадрид, также стало известно о заболевании Лукаса Торрейры - он, как и Суарес, игрок "Атлетико".

???? Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 18/11/2020 pic.twitter.com/Ibhf8kYhWb — AUF (@AUFOficial) November 18, 2020