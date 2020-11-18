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Все началось с Суареса. В сборной Уругвая вспышка COVID-19

Южная Америка
(1 голосов)

Больше всех пострадал один мадридский клуб

Все началось с Суареса. В сборной Уругвая вспышка COVID-19
UA-Футбол
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В сборной Уругвая зафиксировано вспышка коронавируса. Несколько дней назад положительный тест сдал Луис Суарес, после чего были зафиксированы новые случаи.

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В сумме, заболели пять игроков (не считая Луиса), пресс-аташе, главный врач команды, а также несколько членов деллигации.

Среди игроков положительными стали Диего Росси, Алексис Ролин, Матиас Винья и Родриго Муньос. По прибытию в Мадрид, также стало известно о заболевании Лукаса Торрейры - он, как и Суарес, игрок "Атлетико".

Отметим, что вчера Уругвай играл против Бразилии.

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В статье: Луис Суарес Уругвай Лукас Торрейра Диего Росси Алексис Ролин Матиас Винья Родриго Муньос
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