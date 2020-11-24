Либертадорес. Начало большого шоу. Анонс матчей плей-офф

Стартует плей-офф. Кто-то страдает от короновируса, кто-то только начал сезон, а у кого-то он еще заморожен. Все в стрессовой ситуации

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина)

После поражения от "Фламенго" 2:3, "Атлетико" победил в четырех матчах подряд. Пауло Аутори, чей тренерский путь начался еще с середины 70-х, пока дал команде спокойствие. Последние его результаты вдохновляют – выездные 2:0 против тогдашнего лидера Серие А "Атлетико Минейро" и 1:0 победа над "Сантосом". По меньшей мере, положительных эмоций бразильцам хватает.

"Ривер" же живет в ритме среднестатистической мощности. В новом сезоне команда еще ни разу не была очень сильной. Но она оправилась от поражения в чемпионате от "Банфилда" 1:3 и на выезде одолела его 2:0. Однако критики справедливо замечают, что победа стала возможной благодаря нереализованному пенальти Ложо. Также наш знакомый Карраскаль был удален. На игру с "Паранаэнсе" он должен быть в основе, чтобы искупить вину.

Отдельная история с тренером "миллионеров" – пошла очередная волна слухов о переезде Гальярдо в Европу.

ЛГУ (Эквадор) - "Сантос" (Бразилия)

Эквадорский гранд потерял победное шествие – сначала проиграл великое противостояние "Эмелеку" 1:2, а затем тому же сопернику отдал и лидерство в первенстве после ничьей 1:1 с "Гуаякиль Сити". Во главе этой команды – симпатичный и контраверсионный уругваец Пабло Репетто, тот, который доводил маленький клуб "Индепендиенте дель Важе" до финала Либертадорес, но после этого имел больше разочарований, чем приятных моментов в карьере. Ключевой игрок его команды – 32-летний нападающий Кристиан "Грузовик" Мартинес. С начала года он забил 25 голов, и называют его "Наш Лукаку".

"Сантос" же пережил кризис заболеваний Ковид-19, перед игрой с тогдашним лидером первенства "Интернасиональ" 10-х футболистов отправили на самоизоляцию вместе со статусным тренером Кукой. Юные игроки совершили сенсацию, обыграв "Интер" 2:0. Занять высокое место в чемпионате будет очень трудно, поэтому клуб Пеле делает кубковую ставку и в паре с ЛГУ и в домашней ответной игре выглядит явным фаворитом.

"Расинг" (Аргентина) - "Фламенго" (Бразилия)

Очень статусный "Расинг" провалил старт нового сезона в Аргентине, о чемпионстве стоит забыть – четыре поражения в четырех матчах. Старенький нападающий Дарио Цвитанич не забивает, наш знакомый по Харькову Джонатан Кристальдо тоже. Вообще, семь форвардов "Расинга" за четыре матча нового сезона забили ровно 0 голов. Тренер Себастьян Беккасесе уже на грани отставки.

Бразильский гранд тем временем привыкает к жизни без Торрента. Рожерио Сени должен делать новый "Фла". Это трудно. Куча заболеваний, травм. Не может сейчас помочь Габигол. Зато Эвертон Рибейро (на фото) наконец получил признание в сборной, а Бруно Энрике и Де Арраскаете находятся в топовой форме.

От игр этих соперников будем ждать много голов.

"Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) - "Насиональ" (Уругвай)

Хозяева – чисто тренерская команда и их невероятный руководитель испанец Мигель Анхель Рамирес является наиболее востребованными в Латинской Америке, недавно на него охотился "Палмейрас", однако наставник решил закончить сезон с командой, которая дала ему мировое имя (победа в Копа Судамерикана). Поэтому, несмотря на 12-е место в национальном чемпионате, "Инде" всегда имеет шанс на успех.

Уругвайский гранд хоть и лидирует в своем первенстве, однако уязвим, что подчеркнуло домашнее поражение от "Данубио" 0:2 с двумя удалениями хозяев. Клуб слишком зависим от форварда Гонсало Брегессио, который в 19-ти матчах первенства забил 15 голов.

"Делфин" (Эквадор) - "Палмейрас" (Бразилия)

Лишь 13-я команда Эквадора бросает вызов одному из самых богатых клубов Южной Америки. Проблемы "Палмейрас" только в кадрах, которых могут быть задействованы в играх именно сейчас. Эквадорцам же нечего терять. Команда аргентинского наставника Мигеля Анхеля Зазу не имеет звезд. Ее столбы игры – это защитник Луис Канга и форварды Карлос Карсес и Джон Сифуэнте.

"Либертад" (Парагвай) - "Хорхе Вилстерманн" (Боливия)

Парагвайцы в этой паре явные фавориты. Крепкий клуб. Чье текущее 6-е место в чемпионате не является показательным. У подопечных Густаво Мориниго хорошо выстроено игра, хороший прессинг и эффективные атаки. Есть под его руководством и интересные игроки. Это уругвайский вратарь-ветеран 37-летний Мартин Силва, защитник Иван Пирис, игравший за "Рому", "Сан Пауло" и "Удинезе". Отмечу также украинского любимца 20-летнего хава Ивана Франко и сверстника Силвы нападающего Оскара Кардозо. За голы же в этой команде отвечает 22-летний Карлос Себастьян Феррейра. Вскоре ждите его в Европе.

Боливийцы же стартуют на фоне тотального коллапса местного футбола. После сенсационной выездной победы в рамках Либертадорес над "Коло Коло" 1:0, которая позволила пройти в стадию плей-офф, команда аргентинца Кристиана Диаса просто ждет следующий матч.

"Интернасионал" (Бразилия) - "Бока Джуниорс" (Аргентина)

Уход тренера аргентинца Эдуардо "Чачо" Кудета больно ударил по "Интеру". Наставник убежал от тотального давления СМИ и директората и готов управлять испанской "Сельтой" дистанционно, пока не будут решены проблемы с легализацией его лицензии в Европе. Команда же потерпела четыре поражения подряд и больше не лидирует в Бразилии. Также легендарный энганче, еще один аргентинец Андрес Д'Алессандро решил после 12 лет в Порту Алегри оставить Бразилию. Может это и не большая потеря для клуба, но событие – это уж точно.

У "Боки" проблемы с больными на короновирус. Сколько их – даст знать каждый следующий день. Поэтому тренер Мигель Анхель Руссо переформатирует команду под осторожные 5-4-1 с Карлитосом Тевесом (на фото) на острие. Пока получается плохо, два матча подряд команда проиграла.

"Гуарани" (Парагвай) - "Гремио" (Бразилия)

Парагвайской команде типичного футбольного путешественника Густаво Костаса будет крайне трудно удивить прагматического соперника. "Гремио" без поражений сыграл последние 12 игр, а серия из 8 подряд побед завершилась в эти выходные сухим миром против "Коринтианса", который доигрывал матч вдевятером.

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